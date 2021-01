Zajímavá, dostupná ojetá auta, která levně koupíte a ještě na nich časem vyděláte před 4 hodinami | Mirek Mazal

/ Foto: Volkswagen

Koupit si zajímavé auto může být nákladné, stejně jako si pořídit takové, které už nebude klesat na ceně. Tato jsou zajímavá a levná a jejich hodnota už má přesto jen stoupat.

Koupit si něco, co nám každý den udělá radost a přitom tomu ještě poroste hodnota, je trefa do černého. Jenže v případě aut není snadné zvolit právě něco takového - auta, která jsou zajímavá, obvykle nebývají levná. A totéž platívá o těch, která na trhu ceněná. Takové BMW M3 E46 je jistě vůz, který splňuje obojí, ale sežeňte slušný kus za cenu, která většině lidí neprotočí panenky. A to zdaleka není extrém.

Přesto existují vozy, které jsou z různých úhlů pohledu zajímavé, jejich cena na trhu ojetin už podle analytiků nemá klesat a přesto nezruinují ani menší rozpočet. Následující šťastná sedmička budoucích klasik má být právě těmi vozy, do kterých se i v této dobĚ vyplatí investovat. A přitom vás nemusí těšit jen tím, že za růstu hodnoty stojí v garáži.

Experti firmy Cap HPI vytvořili přehled cenově umírněných modelů, které mají potenciál být do budoucna jen dražšími. Není nutně potřeba ani šestimístný základ v peněžence, aby si člověk udělal radost a ještě na tom někdy vydělal.

1. Renault Avantime

Umělecké dílo s bezrámovými okny a bezprecedentně řešenou karoserií nemá dobré renomé. Zákazníci o tohle auto dlouho nestáli ani jako o nové (prodalo se asi 8 tisíc kusů), ani jako o ojeté, proto jeho cena padla až na samotné dno. Až po 17 letech od svého zrodu se tohle auto přestalo jevit až příliš extravagantním a jeho hravý design začal spíše baví. Ceny od té doby vzrostly asi dvojnásobně, protože ale skutečně stoupaly téměř z nuly, nejlevnější ojeté verze s motorem 3,0 V6 v Evropě pořád vyjdou jen asi na 4 000 Eur, tedy něco málo přes 100 tisíc Kč. Na hezké kusy to chce přibližně dvojnásobek, pořád je to ale pakatel oproti sedmimístným cenovkám zpřed 19 let.

Foto: Renault

2. Alfa Romeo Brera

Alfa Romeo obvykle uměla tvary sladit do líbivého vzhledu. Platí to i o Breře, kterou ale klientela nikdy nepřijala s otevřenou náručí. Vlažný start prodejů nemile překvapil vedení značky, ale odborná veřejnost se nedivila. Nyní se ze stylového kupé stal cenově dostupný bazarový tip, který může s vrcholným motorem 3,2 V6 nadělat slušnou parády a časem zapadnout do sběratelské garáže. Nejlevnější čtyřválcové varianty vyjdou přibližně na 100 tisíc v českých korunách, vidlicový šestiválec momentálně vyžaduje počáteční investici minimálně 6 900 Eur (181 000 Kč).



Foto: Alfa Romeo

3. Peugeot RCZ

Slabý marketing neprosadil na trh povedenou odpověď Peugeotu na Audi TT, kterou bychom směle označili za jednoho nejlepších francouzských aut posledních dekád. Hbitá hračka se lvem na přídi na trhu rychle skončila a logicky se nedočkala přímého pokračovatele. I proto lze očekávat růst hodnoty. Dnes si zakulacenou žábu autobazary cení 6 000 Eur (157 000 Kč) a víc, ceny poslední dva roky už neklesají. Zachovalejší kusy chtějí víc, v ČR je momentálně k mání i jedna sotva jetá vrcholná verze R, za tu ale dáte skoro čtyřnásobek.



Foto: Peugeot

4. Volkswagen Golf V GTI, R32

Ceny za první a druhou generaci GTI se řadu let nenápadně derou nahoru, růst se netýká nezajímavé třetí a čtvrté série Gran Turismo Injection. Opačný trend ale platí u Golfu IV R32 s pohonem VR6, která je naopak velmi nedostatkovým zbožím a nejhezčí kusy už s cenou vyletěly nad milion korun. Z toho důvodu se oči hůře situovaných zájemců upínají na novější Golf V R32, který lze pořád koupit od asi 8 000 Eur (210 000 Kč), přitom je prakticky stoprocentně jisté, že šestiválce s manuálem nebudou za pár let stát méně než dnes tentýž model o generaci starší. Za úvahu stojí také konečně velmi povedené GTI s dvoulitrovým turbem, to startuje ještě citelně níž.



Foto: Volkswagen

5. Porsche Boxster 986

Roadster Porsche občas schytává nelichotivé přezdívky. Jenže nadávají mu jen lidé, kteří nikdy neměli tu čest 986 protáhnout klikatou okreskou pod otevřeným nebem. Boxster je nejlevnějším moderním sporťákem Porsche a i první generace bude už na ceně jen růst, poslední dva roky už míří tímto směrem. Při pohledu na evropské inzertní servery se objeví několik pravostranných verzí za ještě nižší sumy, dobré kusy s levostranným řízením na odpolední vyjížďky za zábavou začínají na solidních 8 000 eurech (210 000 Kč).



Foto: Porsche

6. Suzuki Jimny

Zajímavé nutně nemusí být jen sporťáky či rozverná MPV, do výběru přidáváme i malý off-road. Nová varianta malého samuraje z trhu zmizela stejně rychle, jako na něj dorazila, což i ceny předchozí generace tlačí výš. Je malá, pracovitá a odolná. Za více než čtyřicet let produkce si Jimny vysloužilo respekt mnohem větších a výkonnějších off-roadů. Včasná koupě udržovaného dělníka nemůže být chybným rozhodnutím, na použitelný kus dnes stačí asi 2 000 Eur (52 000 Kč).



Foto: Suzuki

7. Toyota MR2

Spolehlivý, zábavný, vzácný - tři slova představující otevřený roadster z Japonska. Ve své poslední iteraci skončil před 13 lety, požitkáři už se ale dříve začali ohlížet po zachovalých kusech, aby si připomněli ryzí zážitek z jízdy tímto miniaturizovaným sporťákem. Ceny za poslední dva roky vzrostly asi o 30 procent, ale protože začínaly nízko, pořád stačí vzít asi 4 000 Eur (105 000 Kč) a použitelný stroj s plátěnou střechou může být váš.



Foto: Toyota

Zdroj: Cap HPI

Mirek Mazal