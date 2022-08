Zajímavé moderní ojetiny do 150 tisíc Kč: I s takovým rozpočtem si dnes lze vybírat před 10 hodinami | Petr Prokopec

Ceny ojetých aut v posledních letech vystřelily do stratosféry, ne všechny modely jsou ale najednou nesnesitelně drahé. O některé se lidé nezajímají, jiné neprávem považují za problematické, u dalších nemístně očekávají drahý provoz. Vybíráte-li podle ceny a máte limit 150 tisíc, tohle jsou zajímavé tipy.

Nejspíše nikomu neuniklo, že nová auta jsou dnes dramaticky dražší než ještě před několika málo roky. Jak jsme vám nedávno ukazovali, bez 260 tisíc Kč v tuto chvíli nedáte ránu, což je suma, která by před méně než 10 léty byla jen 70 tisíc Kč vzdálená od základní Octavie. Za stejné peníze dnes nekoupíte ani nejlevnější Fabii a vážně není o co stát - litrový motor bez turba, ocelová kola a minimální základní výbava nelákají ani trochu.

Z toho důvodu stále více zákazníků nemíří do showroomů s novými vozy, ale do autobazarů, což by měl být budíček pro politiky. Je totiž stále jasnější, že elektromobily nikdy nezlevní na výše zmíněnou úroveň. Ostatně nejlevnější elektrická Dacia Spring je aktuálně k mání od 511 900 Kč a loni touto dobou byla o plných 70 tisíc Kč levnější. Politické snahy o elektrifikaci Evropy tak mohou dopadnout přesně opačně, než si někteří malují. Pokud stále více lidí bude jezdit se stále staršími spalovacími vozy, stěží nás to posune vpřed.

Politiku ale dnes nechme být a hrajme s kartami, které máme na stole. Pokud byste rádi vyměnili (nebo ho prostě vyměnit musíte...) své současné auto, za náhradu ale nemůžete nebo nechcete dát víc jak 150 tisíc Kč, není to zase tak zoufalá situace, jak se může zdát. Vybrali jsme tři různorodé tipy na ojetiny, které mohou být vaše za právě takové peníze. Logicky to za takové sumy nejsou koupě bez rizika, a tak nebude od věci vybírat konkrétní auto s rozvahou, za zmíněné peníze se ale tyto vozy dají koupit spíše kvůli předsudkům či nesprávným očekáváním, ne proto, že by byly špatné, nespolehlivé či jinak problematické.

Audi A3 8P

Leckoho to možná překvapí, i takto omezený rozpočet vám ale bohatě vystačí na druhou generaci Audi A3, která se vyráběla v letech 2003 až 2013. Její stáří na ní ani není moc poznat, zvláště pak zvenčí. V interiéru pak sice musíte počítat s řadou tlačítek, architektura je však intuitivní a kvalita nemalá. Se 150 tisíci Kč nemusíte vyhlížet žádný vrak, naopak lze pomýšlet na ty nejlepší kousky s méně než 100 tisíci najetými kilometry klidně i s dieselem pod kapotou. Obecně dávejte pozor na úniky oleje, vyhnout je lepší se převodovkám DSG. Jinak jde o velmi kvalitní a spolehlivé auto, které netrpí většími problémy a opraví jej každý mechanik schopný starat se o škodovky nebo VW, je to v podstatě dobová Octavie nebo Golf v bledě modré.

Opel Karl

Se 150 tisíci v kapse není nutné hledět jen do předminulé dekády, koupit za ně lze i jeden skoro zapomenutý malý vůz, Opel Karl. S takovým rozpočtem si můžete dovolit i čtyři pět let starého německého prcka v bezproblémové kondici. Co vás může zarazit, je návrat do minulého století. I přední okna je totiž nutné stahovat s pomocí kličky, zatímco dveře se odemykají klíčkem bez dálkového ovládání. Vše ale naštěstí částečně zlepšuje překvapivě živý a odolný tříválec pod kapotou, jehož 75 koní si s 939 kily zvládá hravě poradit.



Ford Mondeo Kombi (MkIV)

Tento vůz byl svého času snem mnoha lidí, dnes již ale Mondeo takovou ikonou není, jeho další generace doslova zašla na úbytě. Negativně se to projevilo i na pověsti třetí resp. čtvrté (Ford za druhou považuje i velký facelift té první) generace vyráběné mezi roky 2007 a 2014, i když nešlo o vyloženě problematický vůz. Ve statistikách TÜV se sice objevuje v podprůměru, trápí jej ale spíše drobnosti než velké technické nedostatky. Také ty mohou potrápit, na druhou stranu tu ale máme také nízkou spotřebu spojenou s velkým vnitřními prostorem. I omezený rozpočet vám pak umožní sáhnout po nejvyšších výbavách, nejlepších motorech a nájezdu kolem 100 tisíc km.



