Zákazy dieselů v Německu se začínají hroutit. Nové nepřijdou, ty existující nohou být zrušeny před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Max Kovalenko, Stadt Stuttgart, CC0 Public Domain

Tvrzení, že překračování limitů koncentrací škodlivin v ovzduší způsobují primárně dieselová auta, bylo od začátku na vodě. Přesto došlo k zákazům vjezdu aut plnících maximálně normu Euro 4 třeba do centra Mnichova, od října měl být zákaz být rozšířen i na vozy plnící Euro 5. Nestane se to a i dřívější zákazy mohou padnout.

Proti ochraně životního prostředí nic nemám, naopak se sám snažím chovat maximálně ekologicky. A dělám to jak při pobytu v Praze, tak během pobývání na venkově. Takové chování je ale u politiků raritou, přestože právě tito lidé nejvíce křičí, kterak je třeba jednat. Dochází tak k dalším a dalším omezením našich životů, aniž by se to dotýkalo těch jejich. A to často způsoby, které nemohou mít žádný podstatný přínos.

Reflexe od politiků jsme se nedočkali a stěží kdy dočkáme, naštěstí ale ještě existují soudy jakožto poslední jiskřička naděje, že zdravý rozum ještě může zvítězit. Nabízí se otázka, jak dlouho tomu tak ještě bude, zatím to ale platí, a to dokonce i v Německu.

Tam, konkrétně v Mnichově, došlo letos v únoru v centru města definovaném vnitřním okruhem Mittlerer Ring k zakázání všech dieselových aut, která plnila emisní normu maximálně Euro 4. Od října pak bylo v plánu, že zákaz bude rozšířen také na vozy plnící Euro 5. Na něco takového ovšem nedojde, neboť proti plánu se zvedla volna odporu, která vedla i k množství žalob. A jednu z nich podal také vlivný autoklub Mobil in Deutschland, podle nějž pro zákaz neexistuje opodstatnění, i když omezuje a omezí spoustu lidí.

„Mezi žalujícími jsou penzisté, rodiče samoživitelé, rezidenti, dojíždějící a dokonce i půjčovna aut. Každý jednotlivec je omezen ve svém pohybu zákazem dieselových aut, i když je na autu přímo závislý,“ uvedl prezident klubu Michael Haberland s tím, že je takto zasahováno do životů lidí, aniž by existovala příčinná souvislost mezi výší emisí ve městě a pohybem právě takových aut v něm. A už tyto kroky vedly k tomu, aby město pod tíhou argumentů od nového zákazu upustilo. Je také dost dobře možné, že odvolá i zákaz Euro-čtyřek, navíc nebude samo - Mobil in Deutschland se stejným způsobem snaží zvrátit zákazy i v dalších městech.

Proč je s tím úspěšný tak moc, že se už politici bojí jít do přímého sporu? Důvod je prostý, celá argumentace vedoucí k omezením stála a stojí na vodě. Pouze jedna ulice v Mnichově byla od roku 2021 spojena s překračováním emisních norem, i tam navíc postupem času došlo ke snížení koncentrací zplodin ještě před únorovým zákazem. To jen dokazuje, že už onen zákaz dieselů plnících Euro 4 byl zbytečný. A o vyštvání Euro-pětek, které by se dotklo dalších zhruba 70 tisíc lidí, by to platilo dvojnásob.

Zákazy dieselů v Německu se tak začínají hroutit, problémy s jejich obhájením bude mít i Stuttgart, Frankfurt nebo Berlín, tam všude Mobil in Deutschland brojí za jejich zrušení. Jakkoli to ale vypadá, že do Německa se vrátil zdravý rozum, je třeba dodat, že na obzoru se stahují nová bruselská mračna.

Světová zdravotnická organizace totiž už dříve došla k závěru, že emise NOx je potřeba snížit alespoň na polovinu. A jakkoli jde jen o doporučení, EU plánuje, že právě k takovému snížení zavelí závazným předpisem. Pokud se něco takového stane evropským nařízením, Němcům nezbude než jej vymáhat. A zákazy dieselů - jakkoli se dokola ukazuje jejich nesmyslnost - se mohou vrátit v ještě větší síle.

Kdyby politici šli raději sázet stromy, svět by na tom byl lépe. Jenže jejich hlavní misí je dopravovat se co nejméně ekologicky na jednání, na kterých rozhodují o omezování mobility obyčejných lidí. Ilustrační foto: Max Kovalenko, Stadt Stuttgart, CC0 Public Domain

Zdroje: Focus, Mobil in Deutschland

