Zákazníci a fanoušci Audi už jsou tak zoufalí, že natočili hodinový film volající po tom, aby firma zastavila svůj úpadek včera | Petr Miler

/ Foto: Auditography, publikováno se souhlasem

Trh je místo, na kterém se normálně hlasuje penězi. Nikdo tedy nechodí demonstrovat před pekárnu za lepší rohlík - prostě si ho koupí u někoho jiného. Rozklad automobilového trhu ale dnes moc alternativ nenabízí a úpadek Audi je až nepochopitelně nezměrný. A tak se „demonstruje”.

Čeho se ještě v současném automobilovém světě dočkáme? Skoro den co den jsme svědky bizarních nových nápadů, ještě bizarnějších odhalení nových modelů a vůbec nejbizarnějších komentářů zástupců automobilek. Že se takové věci - navíc v takové míře - dějí, svědčí jen o tom, jak nefunkčním místem se regulacemi a dogmatismem zdevastovaný automobilový trh stal, neboť se není schopen postarat už ani o elementární překryv poptávky zákazníků s nabídkou automobilek. Reakcí publika na většinu novinek jsou tak rozpaky, ne-li otevřený odpor.

V takovém prostředí máme pravidelně pocit, že uz jsme zažili všechno, že se všechny věci, ze kterých vám oči putují navrch hlavy, musely odehrát. Jenže pak vždy přijde něco nového, co vám oči posune ještě o kus výš. Další takový moment právě nastal a je stejně neuvěřitelný jako nepochopitelný a snad i neopakovatelný zároveň.

Než se dostaneme k podstatě věci, připomeneme, že automobilkou, která snad zažívá snad největší vnitřní rozvrat, je v posledních letech Audi. Nejnověji o tom svědčí i bující rozkol nejvyššího vedení, už mnohem déle je ale i pro docela obyčejného zákazníka patrné, že se to děje. Vlastně ani nevíme, kde začít a skončit - kdysi prestižní německá značka naprosto ztratila cestu, když se rozhodla přejít jen na elektrický pohon, na to si musíte vypnout hlavu. A na cestě, po které se pak vydala, se zbavila řady zajímavých modelů, ubrala na kvalitě, ubrala na technické vytříbenosti i racionalitě její nabídky v jakémkoli smyslu těchto slov.

Co všechno je na nových Audi špatně, by dnes dalo na knihu, ale pár reminiscencí pro osvěžení paměti. Rozklad firmy už kdysi popsal její ex-manažer, vše ostatní se zdá být následkem - od nekvalitních a laciných řešení přes nehezké a nesmyslně nazvané i pojmenované novinky či řadu absurdních nápadů otáčejících přání zákazníků naruby až po nová auta celkově horší než ta, která nahrazují. Situace je tak tristní, že nová Audi dramaticky prohrávají německé srovnávací testy s čínskou konkurencí. Jestli existuje značka, od které si ještě před 5 roky šlo koupit auto s nadšením a dnes už v její nabídce jen přehrabujete to, co v ní z předchozí éry zbylo, je to Audi.

I členové naší redakce jsou dlouholetými zákazníky této značky, jeden dokonce už přes 20 let. A jsem přesvědčen, že do stejné řeky znovu nevstoupí. Stačí na to elementární lidská hrdost, koupit si dnes něco do Audi znamená akceptovat otevřený výsměch značky do vaší tváře. Stačí se vydat na její web, směje se vám tam už, co vám všemi kanály primárně nabízí, i když to skoro nikdo nekupuje. Dát takové firmě sbohem bychom označili v takové situaci za standardní postup a už podle obchodních výsledků společnosti to řada lidí dělá. Ale protože zoufalá doba volá po zoufalých činech, stalo se ještě něco jiného. A osobně nad tím kroutím hlavou už dva dny od chvíle, kdy to vylezlo ven.

Nám osobně známý nadšenec do Audi, který na různých sociálních sítích provozuje kanály a další prezentace pod značkou Auditography, dospěl po letech do takové míry zoufalosti, že ve spolupráci s dalšími zákazníky a fanoušky, kteří jej sledují, dal dohromady hodinový (!) film včetně dedikovaného webu (!), kterým dává Audi najevo, co všechno zmastilo a jak by to mohlo napravit.

Přijde mi to dokonale surreální. V podstatě jsme se dostali do situace, kdy zákazníci znamenají pro automobilky takové nic, že už je jim úplně ukradené, že lidé křičí, že jejich auta nekupují, že ve velkém „lajkují” kritické články, jako jsou ty naše, či kritická videa, jako jsou ty od Auditography, že je doslova prosí na kolenou, aby nedělali to, aby nedělali tamto a aby jim docela obyčejně prodali to, za co jim chtějí dát peníze. Výrobce to nezajímá. A když je to zaujme, což se třeba našim článků podaří, výsledkem není sebereflexe a přemýšlení nad tím, proč někdo něco věcně kritizuje, ale agresivní výlevy velmi nízké úrovně snažící s umlčet konkrétního autora či celé médium. Zažili jsme to mnohokrát.

Jak už padlo, my se s takovými lidmi dál bavit nebudeme, člověk stojící za Auditography to ale nechce vzdát, a tak udělal film, kde to automobilce celé líčí v extrémně polopatické a přesvědčivé formě na případu bezpočtu chyb, které automobilka spáchala. Kolem stupidní sázky na elektromobilitu našlapuje opatrně, když dává najevo, že by elektrické modely mohly být aspoň tak či onak koncipovány způsobem, aby byly zajímavé, jinak je to ale smršť.

Film jsem si pustil celý, byť 1,5násobnou rychlostí, jinak by mě dřív zabil šéfredaktor než Audi, a je skutečně velmi výmluvný. Od nekvalitních interiérů, odporných volantů, nesmyslných ovladačů a hloupého značení vně i uvnitř přes technický nepokrok spalovacích modelů, laciné ploché logo, zabití fyzických tlačítek, nepochopitelné zhoršení palubních přístrojů a postupnou devastaci voličů řazení až po vybíjení výjimečných modelů až po klíč, design včetně otřesných dvojitých světel, nesmyslné přejmenování modelů nebo omezovače otáček při túrování na místě. To všechno a mnohé další tu je s nespočtem reakcí dotčených fandů a kupců, proto to celé trvá tak dlouho.

Jednání mnoha automobilek v posledních letech postrádá elementární racionalitu a jde úplně opačným směrem, než by logicky jít mělo, Audi to ale v tomto ohledu dotáhlo vážně mimořádně daleko a chce se říci i hluboko. Tolik věcí pokažených v takové míře, to se „nepovedlo” nikomu jinému. A navíc se nezdá, že by se cokoli podstatného měnilo k lepšímu - velmi drobná reflexe kritických ohlasů je nevýznamná vedle toho, co je dál nestydatě ničeno, kolik negativních ohlasů je arogantně ignorováno.

Vlastně to všechno víme, onen film je ale fascinujícím vyústěním a pokud máte aspoň pár desítek minut na průlet jím ve zrychleném provedení či s přeskakováním některých pasáží, pusťte si ho. Jsme zvědavi, jak na to Audi zareaguje. Onen muž stojící za Auditography tím nepochybně velmi riskuje, neboť s automobilkou donedávna pořád spolupracoval. Nyní věří tomu, že tím vybudí takovou podporu u veřejnosti, že Audi změní sebe a nikoli povahu kooperace s ním.

Proto s také film jmenuje Speak up for Audi, nejcitlivěji přeloženo asi Přimluvte se za Audi či možná ještě lépe volně a přímočaře Zachraňte Audi nebo Pomozte Audi. Protože jediné, co jej dnes může zachránit, je začít znovu vnímat zákazníka jako střed jeho vesmíru a podle něj začít znovu dělat jednotlivá auta. Když bude dost lidí křičet, snad už to nepůjde přehlédnout, nic to nemění na tom, že v obchodním vztahu jde o mimořádně bizarní prostředek, jak se pokusit něčeho dosáhnout.

Na výsledek jsme zvědavi. Autorovi přejeme úspěch, upřímně řečeno bychom se ale divili, kdyby přišel. V podstatě to samé, akorát v menším (jsme český web, ne světové médium) dáváme najevo Audi už roky. Co přišlo místo reflexe, víte sami. Borci přece nechybují, borci rozdávají rány.

Audi je dnes na kolenou a dělá chybu za chybou, pořád znovu, přes veškerou kritiku. Absurdní náhrada páček pod volantem patří mezi ně a ve filmu níže pochopitelně nechybí. Foto: Audi

Zdroj: Speak up for Audi

