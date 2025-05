Nadšenec si koupil elektromobil od začínající automobilky a poznává, co to je. Z její „skvělé péče” má dnes noční můry včera | Petr Prokopec

V posledních letech přišla na svět spousta nových výrobců aut, kteří se snaží zaujmout hlavně svými elektrickými modely. Některé vypadají šik, jsou kvalitní, promyšlené a umí zaujmout i svým bezprostředním projevem. Ale vlastnictví auta není jen o tom, jak poznává jeden z klientů Lucidu.

Proti začínajícím automobilkám nic nemám, vůz bych si ale od žádné z nich nekoupil. Tedy snad krom situace, kdy by se mi na kontě válely zbytečné stamiliony a onen vůz mi imponoval natolik, že bych bez něj nedokázal spát.

Důvod je prostý, lidé za nimi stojící nejspíš nikdy neviděli klasický český snímek Zlaté dno. V něm Vlasta Burian správně říká, že nahoru bychom se měli škrábat pozvolna, abychom zase rychle nespadli. Ony nové automobilky ale pomalu už ve chvíli, kdy světu oznamují svou existenci, zmiňují, že do pár let si podmaní pomalu celý svět. Neříkám, že se něco takového nemusí podařit, musí se ale sejít až příliš mnoho pozitivních okolností najednou.

Je zapotřebí, aby se potkaly letité zkušenosti s obrovskými penězi a trochou štěstí. Automobilka Lucid Motors měla to první, druhé přišlo po investicích ze Saudské Arábie. Kdyby jak know-how, tak nadité konto využila k vybudování svého podnikání pěkně odspodu, nejspíš bychom v tuto chvíli sepisovali trochu jiný článek. Jenže Lucid se chtěl hlavně stát druhou Teslou, a to co nejrychleji.

Firma tedy veškeré své kapacity vložila do vývoje modelu Air, který rozhodně má co nabídnout. Zvlášť ve verzi Sapphire, která dostala do vínku 1 251 koní a baterie o kapacitě 118 kWh. Stovku tak zvládá za 1,89 sekundy, zatímco dojezd byl vypočítán na 687 km. Počítat s nimi sice nemůžete za všech okolností, to ale pro tuto chvíli necháme stranou. Místo toho dodáme, že i základní verze Pure s pohonem všech kol má co nabídnout, s 487 koňmi totiž akceleruje na stovku za 3,8 sekundy.

Dvojice elektromotorů je přitom spojena s menším paketem o kapacitě 88 kWh, díky nižšímu výkonu i hmotnosti (2 070 kg vs. 2 420 kg) má ovšem na jeden zátah zvládat 660 km. To jsou slušná data, která doplňuje dobíjecí výkon 250 kW (či 300 kW u „safíru“). Není tak divu, že Lucid Air alespoň nějakou klientelu přitahuje. Ta ovšem až po zaplacení shledává, že firma sice svou prvotinu dotáhla do úspěšného produkčního konce, jenže tam se naneštěstí zasekla.

Připomíná to jeden z majitelů Lucidu na Redditu, kde vylíčil, jak si po ročním vlastnictví Lucidu raději koupil Acuru ZDX. Ta sice „není tak vzrušující“, ovšem veškerá další pozitiva s ní spojená tento nedostatek spolehlivě mažou. Air totiž dva měsíce z dvanácti strávil v servisech, kde bylo třeba napravit selhávající otevírání oken, zaseklý přední zavazadelník, rezonující reproduktory, nespolehlivé spárování telefonu a vozu či problémy s vnitřními dekory a čalouněním.

Podobné porodní bolístky nejsou ničím výjimečným, ovšem u Lucidu byly spojeny s neznalostí servisů, drzostí mechaniků a liknavostí automobilky. Dnes již bývalý fanoušek značky tak uvádí, že jeho Air se kupříkladu po inspekci vrátil s nájezdem vyšším o 260 až 400 km, což stěží odpovídá jízdě, při které by docházelo na ověřování kvality opravy. Když si pak majitel postěžoval, nikdo z automobilky se mu neozval. A ta jej nekontaktovala ani ve chvíli, kdy se ptal na ukončení smlouvy.

Místo toho mu naopak přišel návrh na koupi dalšího Lucidu, což jen dokázalo, že tato značka „je kompletně ztracená a jedna ruka neví, co dělá ta druhá“. To jsou pro změnu typické problémy začínajících firem, které velmi rychle vzplály jasným plamenem, aby následně začaly spíš dohořívat. Pokud se tedy Lucid chce stát zavedenou automobilkou, musí zapracovat hlavně na servisní síti a vztazích se zákazníky. Jinak zakrátko také žádné nemusí mít, protože tento má nakonec podle vlastních slov z její „skvělé péče” noční můry. A to je se samotným autem v zásadě spolkojen.

„Říkají, že neprodávají pouze auto, ale že prodávají luxusní zážitek. To je v současné době pravda jen napůl,“ uzavírá téma nyní již fanoušek Acury, která je „spolehlivá, má komunikativního lokálního dealera či poloviční pojistné náklady“. Jsme zvědavi, jak dlouho toto nadšení vydrží, neboť stávající ZDX je elektrické SUV, které stojí na platformě Ultium koncernu General Motors. A ani ta dosud nebyla spojována se superlativy. Na druhou stranu, jak Acura (tedy Honda) i GM se starají, Lucid se zjevně nestará.

Elektrický sedan Air spojuje přitažlivý zevnějšek s lákavou technikou. Na kontě má ovšem i nějaké kvalitativní nedostatky. Horší než ty je ale přístup automobilky a jejích servisů při řešení rozličných problémů, kterých není málo. Foto: Lucid Motors

