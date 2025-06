Zákazníkovi Fordu krátce po koupi samovolně shořelo auto, o rok později dostal od firmy dárek, na který nezapomene dnes | Petr Miler

/ Foto: Dominick Joseph Tullo, publikováno se souhlasem

Fordu budiž ke cti, že na svého zákazníka po tak nepříjemné události nezapomněl. To je ale asi tak vše, co lze v tomto případě ocenit, pokud tedy už to samo o sobě nebylo kontraproduktivní.

Asi to tak nebude mít každý, pro nás automobilové nadšence je ale pořízení jakéhokoli auta velkou událostí, i kdybychom si jich za život koupili stovky. Sám jsem možná vystřídal aut víc než ponožek, přesto si velice dobře pamatuji každé z nich včetně toho, kde, jak a za jakých okolností jsem ho pořídil. Prostě velká věc - některým se to do paměti vrylo v souvislosti s 11. zářím, jiným v souvislosti s životními partnerkami a my to holt máme takto.

Soucítím tedy s každým, kdo o své auto přijde jinak než v souladu s vlastní vůlí. Může to znít dětinsky a přecitlivěle, ale nakonec i prodej někdy bolí, neboť fanoušek se snad s žádným autem nerozloučí jako s kompletně špatným. Co pak krádeže, totální škody při nehodách nebo nedej bože samovolné vznícení, kdy můžete obvykle na vůz koukat jen jako na Jana Husa v Kostnici? Také to se stává a bolí to velmi.

Právě to si prožil už loni muž, který si říká Dominick Joseph Tullo. Nadšenec k pohledání je to zcela nepochybně, neboť hned po začátku prodejů musel mít mezi prvními nový Mustang Dark Horse. Přeplatil tak ostatní u dealera zaplacením vyšší než oficiální pořizovací ceny, z atraktivního černého kupé (dnes spíš popelavá šeď...) se ale dlouho neradoval. Po měsících vlastnictví mu vůz samovolně vzplál na silnici a jak můžete vidět níže, nezbylo z něj prakticky nic.

Dominick, se kterým jsme se pro zjištění detailů přímo spojili, tehdy vystavil své zoufání na Facebooku, větší pozornosti se ale tedy nedočkal. A to ani od samotného Fordu, který by jinak v této věci mohl být aktivní. Ačkoli to není potvrzené, požár nejspíš způsobil únik hydraulické kapaliny nikoli nepodobný tomu, který zapaluje silniční Formule 1 Mercedesu, a kvůli kterému firma vyhlásila svolávací akci.

Majitel se ale v tomto případě nedočkal ničeho, a tak si škodu na autě nechal vykompenzovat pojišťovnou. Věc pak zkoušel řešit soudně, ale dočkal se pouze standardní 800dolarové (dnes ani ne 17 tisíc Kč) kompenzace, která byla vlastníkům po řešení této věci vyplácena jako odškodné za související úskalí. Přímo Ford aktivně ani v reakci na předchozí pokusy o kontakt nedělal nic. To se změnilo až před pár dny a bylo to takové překvapení, že se z toho stala virální věc, o níž jsme se nakonec dozvěděli i my.

Plácnul se snad Ford přes kapsu a aspoň po roce přivezl Dominickovi nový Dark Horse podobně jako kdysi Katoda Olomouc přivezla Františku Koudelkovi jednu ze svých Tater 603? Dávalo by to smysl, protože Černý kůň Fordu má být vyroben jen ve 4 000 kusech a každé shořelé auto je bez zásahu Fordu svým způsobem nenahraditelné. Jenže takhle to nebylo.

„No, je to skoro rok, co mi shořelo auto, a k mému překvapení mi dnes přišel od FedExu zvláštní balíček,” komentoval celou věc majitel. „Jasně, je to od Fordu. Připadá mi to ale jako plivnutí do tváře,” pokračoval. Balíček totiž obsahuje oficiální uvítací sadu Dark Horse pro majitele, která zahrnuje brožuru dokumentující vývoj auta, marketingové materiály, dva plakáty, znak s výrobním číslem podvozku, tematické těžítko, fusekli na řadicí páku a USB disk fotografiemi auta ve vysokém rozlišení.

To jako fanda oceníte, jen... Ne když vám zrovna tohle auto shořelo a jiné takové už nemáte! „Bylo by to mnohem lepší, kdybych to auto pořád měl,” řekl k věci sarkasticky majitel. Těžko říci, zda to od Fordu byl černý humor, který se k černému koni může hodit, ale spíš to byl omyl, nedopatření, neuvědomění si, že je takové věc posílána i člověku, kterému právě oslavované auto nejspíš vinou automobilky shořelo.

Dominick dnes říká, že na tento dárek nikdy nezapomene, čímž se vracíme na začátek. Pro nadšence jsou takové události mementy, v dobrém i zlém. Tohle si v dobrém pamatovat určitě nebude. A tak nějak tušíme, že do showroomu Fordu se hned tak nevrátí a své přátele tam s nadšením také nepošle...

Spontánně shořelý Dark Horse je pro fandu aut tragická událost. Foto: Dominick Joseph Tullo, publikováno se souhlasem



Tou pravou tragédií tady ale nakonec bylo dostat k němu oslavnou uvítací sadu přímo od Fordu skoro rok po požáru... Foto: Dominick Joseph Tullo, publikováno se souhlasem

Zdroj: Dominick Joseph Tullo@Facebook

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.