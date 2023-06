Zákon o „přídělech elektřiny” pro elektromobily ukazuje, co Němci chystají na jejich majitele dnes | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Pokud vám někdo slibuje, že elektrické energie pro nabíjení aut bude vždy a všude dostatek, a to o vysokém výkonu, lže. Nikdo to vědět nemůže a Němci se to s návrhem nového zákona v rukou už ani nepokoušejí zastřít.

Aby člověk došel k závěru, že snahy o totální elektrifikaci automobilové dopravy jsou nerealizovatelné, není třeba dlouhých úvah. Stačí jednoduchá sekvence faktů:

- Elektromobily jsou zásadně dražší, auta, která si podstatná část lidí vůbec nemůže dovolit,

- jsou to podstatně hůře využitelná auta, která si podstatná část lidí vůbec nemůže dovolit používat,

- druhé zmíněné vyplývá z limitů akumulátorů, pro které se ani dekádu dopředu nerýsuje žádná spása,

- i kdyby se jednou podařilo vyvinout akumulátory, které teoreticky dovolí rychle uložit dostatečné množství energie (a náhodou nestály majlant), zdaleka neexistuje dostatek elektřiny, která by je živila, však v poslední době jsme (v Evropě, ne nutně v Česku) na štíru i se „živením” našich dosavadních potřeb,

- i kdyby se všechno výše zmíněné podařilo vyřešit, pořád ještě nemáme síť, která by to zvládla tak, aby se nikdo nemusel podstatně omezovat.

Jsou to fakta, jednoduchá, dohledatelná, ověřitelná. Popírat je lze jen teoriemi o „průměrných nárocích” na to či ono, které ale v praxi nikdy nefungují. Představa, že všichni používají svá auta „průměrně”, je asi tak realistická jako doufat, že všem sedne průměrně velké sako. Nesedne nejspíše vůbec nikomu, pro dostatečnost jakékoli věci jsou definující extrémy, nikoli průměry, v tomto celá „elektrická teorie” naprosto selhává v úplných základech.

Že to strůjci plánů na elektrifikaci automobilové dopravy navzdory svým prohlášením dávno vědí, nejlépe dokumentují už více jak dva roky probíhající snahy Němců o umožnění omezení dobíjení konkrétních aut či jejich úplné odpojení. Už v lednu 2021 vylezl na světlo světa návrh zákona o tzv. vyhlazení špiček, které by dovolovalo provozovatelům elektrických sítí přesně výše zmíněné - v zásadě vypnout či omezit dobíjení elektrických aut, pakliže by to síť nezvládala. Stalo se to velmi nepopulárním, a tak tehdy politici z celé věci vycouvali, nyní je ale to samé v bledě modré venku oficiálně.

Změnila se v prvé řadě slova. „Vyhlazení špiček” byl dost nešťastný termín, znělo to trochu jako konečné řešení židovské otázky, a tak se nový předpis jmenuje „návrh zákona o přídělech elektřiny pro elektrická auta”. Ono to ve výsledku není nic jiného, ale příděl je aspoň pozitivní termín. Opustíme-li ale názvosloví, koncept zákona ve výsledku ukazuje, že se důvěřiví majitelé elektromobilů musí připravit na krušné časy.

Němci se na nový návrh snaží hledět pozitivně, neboť jím stanovená opatření nezní tak drakonicky jako ta prve zmiňovaná, výsledek je ale opravdu stejný. Provozovatel sítě bude moci v extrémním případě zcela vypnout dobíjení elektrického auta, pakliže by hrozilo přetížení sítě. A v ostatních případech bude garantovat dodávky pouze minimálního elektrického výkonu, kterým půjde vůz dobíjet.

„Předpokládáme, že takové zásahy provozovatele sítě zůstanou výjimkou,” řekl včera k návrhu šéf Bundesnetzagentur, tedy Spolkové agentury pro elektrické sítě, Klaus Müller. Podle něj budou „přípustné pouze jako poslední možnost a měly by být využívány pouze do té míry, do jaké je to technicky nezbytné”.

Nový návrh tedy pouze stanovuje přísnější podmínky pro úplné odpojení, pokud ale síť bude v krizi, dojde k němu stejně. V ostatních případech budou moci provozovatelé omezovat ony příděly - minimálně budou muset garantovat dodávky 4,2 kWh pro jednu domácnost, i kdybyste ale vypnuli tepelné čerpadlo, lednici, pračku, světla, televizi, prostě všechno a celý tento minimální výkon využili jen pro nabíjení elektroauta, máte ve výsledku stejně skoro nic. Je to ekvivalent litru nafty dolitého do nádrže za necelou hodinu. Kam na takové množství paliva dojedete, budete vědět sami. Třeba 105,2kWh použitelná kapacity akumulátorů BMW iX, což je pořád jen asi 26litrová nádrž na naftu, budete (s 90% účinností) dobíjet 28 hodin. Šťastnou cestu.

Němci tak pomalu uzákoňují to, že se s elektromobilem ke všemu ostatnímu stanete ještě obětí limitů elektrické sítě v místě vašeho bydliště. Pochopitelně předpokládáme, že taková omezení nebudou zase tak častá. Ale je i jejich občasný výskyt něčím, s čím bychom se měli spokojit v momentě, kdy dnes prakticky kdokoli může mít za pár desítek tisíc z bazaru reálně neomezeně použitelné auto, které nezastaví v pohybu z jednoho konce kontinentu na druhý ani válka a totální nedostatek paliv, když si doma nechá dva kanystry s naftou? Bavíme se o řešeních úplně jiné úrovně, vidlích vedle nejnovějšího traktoru Johna Deera. A všem jsou nuceny ony vidle. Politici by si měli nesmyslnost tohoto přístupu uvědomit dříve, než je někdo obrátí proti nim.

Z dobití takové Škody Enyaq v domácích podmínkách se v Německu brzy může stát ještě docela jiné dobrodružství, než jakým je totéž dnes. Takové auto za řádově miliony je věru fantastickou nabídkou. Ilustrační foto: Škoda Auto

Petr Miler

