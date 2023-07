Zapomeňte na krádeže aut přes bezklíčový vstup, zloději si je za desítky sekund vezmou i bez klíče poblíž před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Pokud se bojíte krádeže svého auta, tohle vám na klidu asi nepřidá. Ukrást vůz z parkoviště s pomocí prodloužení signálu bezklíčového vstupu a startu je dnes v podstatě přežitek, zloději vám ho vezmou kdykoli a kdekoli jen o chlup pomaleji.

Krádeží aut začalo v posledních letech v některých zemích znovu rychle přibývat. Zdánlivě to nedává smysl, však zabezpečení moderních vozů je stále důmyslnější a legalizace kradených aut stále obtížnější. Při troše obezřetnosti kohokoli, kdo s takovým autem přijde do styku, není rozumně možné dlouhodobě zastírat změnu identity vozu či jakkoli jinak skrývat jeho minulost před spravedlností. Jenže ono to smysl dává.

Jednak platí, že jako celek auta zloděje už moc nezajímají, kradou je spíš na náhradní díly. A byť také v tomto ohledu bylo uděláno leccos proto, aby takové díly byly identifikovatelné a existovala cesta k jejich původu i zlodějům, v praxi to na úrodnou půdu moc nepadá. On takový blatník s vyznačeným VIN je pěkná věc, ale kdo ho jak kdy najde, jakmile je jednou instalován na jiný vůz v rámci jeho opravy?

Ukrást samotný vůz je pak snadné jako nikdy dříve. Dlouho to dovolovala hlavně slabina bezklíčového vstupu a startu aut, která umožňuje takové vozy v podstatě nenápadně odcizit klidně přímo před domem majitele během pár desítek sekund. Málokteré auto proti tomu bylo odolné, jenže i na tomto poli se vývoj posunul vpřed. Co na to zloději? Jsou znovu o krok před zákonem, chce se říci.

Jak jsme vás informovali před pár týdny, u některých moderních aut už zloději nepotřebují ani onen klíč v blízkosti, jehož signál by prodloužili. Poradí si takříkajíc „přes světlo”, které po odklopení dovolí připojit se k řídicí jednotce auta, osadit ji vlastním software a auta se zmocnit. Jistě, není to tak elegantní jako s oním klíčem, i tak je to ale dostatečně rychlé a nenápadné. A hlavně je to dokonale použitelné - lapkové se nemusí spoléhat na žádné okolnosti, jsou pány svého zločinu.

Na videu níže můžete vidět přesně takovou krádež na vlastní oči. Obětí se tu stal Lexus RX, kolem kterého dvojice zlodějů chvíli „šaškuje” a pak s ním opustí parkoviště, aniž by tomu za bílého dne někdo věnoval zvláštní pozornost. Vepředu vlevo můžete spatřit, jak se přes světlomet dostávají k rozvodům k elektronice v autě, pak už jde všechno snadno. Co k tomu dodat? Snad jen: Dobře se pojistěte. Protože se prostě nezdá, že by takovým postupům dokázalo zabránit něco jiného než nikam nejezdit a aut mít permanentně pod dohledem ve vlastní garáži. A takové auto vám život moc neulehčí.

Poslední Lexus RX je zajímavé auto, jistě i proto láká zloděje. Ti s ním - jako s řadou jiných vozů - mohou mít velmi snadnou „práci”. I když k němu nemají vůbec nic, ukradnou ho „přes světlo” za pár desítek sekund. Ilustrační foto: Lexus

Zdroj: carswithsonduren@Instagram

Petr Miler

