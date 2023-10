Zapomenutý elektrický propadák Fordu nikdo nechce ani jako ojetinu, ladem zůstává přes obří pokles ceny před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Už před léty mohl Fordu otevřít oči pokus elektrickou verzí jinak mimořádně populárního modelu, který skončil naprostým fiaskem. Dnes se Focus Electric prodává jen jako ojetina, ani za zlomek původní ceny ale nikdo nechce auto s 11 let starými bateriemi, které zklamal i jako nové.

Chcete slyšet vtip? Dobrá, co si takhle koupit ojetý Ford Focus Electric? Nepřijde vám to vtipné? Tak se tedy na věc podíváme trochu vážněji . Vrátit se kvůli tomu budeme muset až do roku 2011, kdy se tento nesmysl objevil v prodeji poprvé. Tehdy hatchback modrého oválu dostal baterie o kapacitě 23 kWh, které dle americké EPA měly stačit na pouhých 122 kilometrů dojezdu. S modernizací v roce 2017 pak přišlo zvětšení paketu na 33,5 kWh, což vyústilo ve 185kilometrový dojezd.

Data spojená s Evropou pak sice byla lepší, ovšem jen kvůli odlišné metodice měření, technika byla stejná. Ceny ale zamířily ještě výš, neboť na starém kontinentu si modrý ovál účtoval za tento vůz o poznání víc - místo 39 990 dolarů šlo o 39 990 Eur. Dle přepočtu ze srpna 2013, kdy Focus Electric teprve dorazil na evropské trhy, šlo o víc než 1 milion korun. Tedy o trojnásobnou sumu oproti spalovacímu základu. Úspěch se nepřekvapivě nedostavil.

Fordu to mohlo otevřít oči a donutit jej zamířit rozumnějším směrem, on ale naopak míří jen tím elektrickým. Focus je dnes k dispozici už jen na trhu s ojetinami, ani tam ale neboduje. A leccos s tím má do činění už fakt, že výroba auta skončila v roce 2018. I nejmladším kusům je tedy pět let, což logicky bude mít vliv na degradaci beztak mizerných baterií. V případě těch nejstarších navíc již ani nemůžete počítat s tovární garancí, snadno tak můžete již druhý den po koupi jen koukat na tmavou palubní desku, která se nerozbliká ani po desátém otočení klíčku. Koupě nového paketu vás přitom bude snadno stát víc než samotný vůz.

Auto se tak nesetkává se zákazníky ani v bazarech, třebaže ceny startují okolo 8 000 Eur (tedy na méně než 200 tisících Kč) za auta s nájezdem klidně po 40 tisíc km. S tímhle autem se prostě nedalo nikam dojet, a tak s ním skoro nikdo ani pořádně nejezdil. Přesto přišel o víc jak 80 procent pořizovací ceny a je otázkou, proč by byť jen 200 tisíc měl někdo za takové auto dát. S autem máte pomalu jistotu, že na původní paket baterek víc než 100 km na nabití nedáte, zvláště při poklesu venkovní teploty. U novějších aut se pak majitelé snaží dostat zpátky co nejvíce z peněz, které zaplatili. Bohužel však zapomínají na to, že i dnes je lepší spalovací vůz levnější než horší elektrická ojetina.

Co se spolehlivosti týče, výchozí spalovací Focus má největší potíže s motory a převodovkami. To u elektrické verze odpadá, na druhé straně však v jejím případě můžete počítat s větší zátěží brzd a podvozku, za čímž stojí výrazně vyšší hmotnost (1 296 kg versus 1 651 kg). Poměrně vysoké ceně pak ani v nejmenším neodpovídají laciné plasty, uvnitř je tak třeba hlavně při přejezdu nerovného povrchu počítat s vrzáním. A v závislosti na péči předchozího majitele také se škrábanci či skvrnami na čalounění.

Ojetý Ford Focus Electric je skutečně vtip, ovšem velmi špatný. A nemůže tomu ani být jinak, špatný vtip byl totiž tento vůz už jako nový. I proto se ho v rámci celé Evropy v roce 2015 prodalo jen 70 exemplářů, zatímco o rok později registrace klesly dokonce na pouhých 63 kusů. Hned následující sezónu to tedy vůz na starém kontinentu zabalil. Reakce Fordu? Zesílení elektrických tlaků, popř. zešílení, jedno z toho to bude. Může se pak někdo divit, že to Fordu dnes nejde a u nás letos prodal pouhých 40 elektroaut, zatímco skoro pohřbil odbyt čehokoli jiného?

Focus Electric lze vnímat jen jako vyhazování peněz. Bylo to tak u nového auta, platí to i o ojetiny. Není divu, že ani pár dostupných aut na trhu nikdo nechce za pětinu původní ceny s minimálním nájezdem. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

