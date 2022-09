Zapomenutý kombík z přelomu minulé dekády dnes koupíte za dva platy, i když je to nenáročný dieselový tahoun před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

A nejedná se o cenu minimální, za tyto peníze koupíte spíše jedny z nejlepších kusů na trhu. Nejde přitom vůbec o špatné auto, jen se nijak zvlášť neprodávalo jako nové, a tak i dnes sotvakoho napadne, že se také může dát pořídit jako ojeté.

Průměrná mzda v Česku aktuálně přesahuje hranici 40 tisíc korun měsíčně. Jde o hrubý příjem, který navíc nikdo nemůže rozumně obětovat jen jedné věci, přesto matematicky platí, že spoustě Čechů nyní stačí šetřit dva měsíce, aby si mohli dovolit poměrně slušnou ojetinu. Už za 80 000 Kč lze skutečně pořídit moderní, relativně velké auto, které vám nabídne vysokou užitnou hodnotu.

Jde o kombík, tedy jedno z nejuniverzálnějších aut vůbec, ovšem krajně neobvyklý. V hledáčku mnoha kupujících nebyl ani jako nový a jako ojetý pozornost postupně zcela ztrácí. To je ale výhoda pro zájemce, který o něj stát bude, neboť modely, na které se nečekají fronty, jsou nabízeny mnohem výhodněji než ty nejžádanější.

Pochopitelně je třeba se smířit s omezenou nabídkou, neboť Chevroletu Nubira kombi, o kterém je dnes řeč, je i na celém Mobile.de na prodej jen okolo 60 kusů. V Česku pak momentálně není v jeho poslední generaci k dispozici ani jeden vůz. Pokud ovšem v omezené nabídce najdete svůj vysněný kousek, můžete se těšit nejen na parádní cenu, ale klidně pomýšlet i na slevu, třebaže technický stav či vzhled auta budou prvotřídní.

Nač si zrovna u tohoto vozu dávat pozor? V prvé řadě je třeba prověřit motorový prostor, zvláště proto, že prodej skončil v roce 2011, a proto se už na žádný z nabízených kousků už dávno nevztahuje záruka, která by nutila majitele jezdit do autorizovaných servisů. Pravidelný servis je ale opravdu důležitý, neboť minimálně jeté vozy najdete v prodeji obvykle dva tři, všechny ostatní si obvykle odkroutily aspoň kolem 10 tisíc km ročně.

Právě tím se pohybují okolo problematické hranice, neboť pokud nebyl pravidelně měněn olej a v 90 000 km nedošlo na výměnu rozvodového řemene, můžete se snadno spálit. Opravy sice nejsou obecně vzato drahé, při ceně Nubiry se ale ani desetitisíce nacpané do renovace motoru prostě nevyplatí. Narazíte-li na pravidelně udržovaný kousek od soukromého majitele s nájezdem okolo 100 tisíc km, může to být jackpot. Jakkoli by to do Chevroletu (v podstatě Daewoo) málokdo řekl, Nubira je nadprůměrně spolehlivým vozem, u kterého je jediným typickým nedostatkem praskání některých levných plastových dílů v interiéru. A s tím se dá žít.

Až komická je dnešním pohledem nabídka motorů. I když si auto koupilo pár lidí, vybírat můžete z celkem pěti benzinových jednotek a ještě k tomu jednoho turbodieselu, který lze doporučit především. Agregát společnosti VM Motori byl totiž naladěn na 123 koní výkonu a 200 Nm točivého momentu, s nimiž stovku pokoříte za 9,8 sekundy a maximálka činí 186 km/h. S tím se dá žít, kombinovaná spotřeba 6 litrů nafty na 100 km také neurazí. Zavazadelník přitom zvládá pobrat až 1 410 litrů, což je hodně i na dnešní dobu. A aby toho nebylo málo, mohou s dostatkem místa pro nohy i hlavu počítat také cestující vzadu. Máme tu zkrátka rodinný ideál svého druhu, v dané cenové hladině rozhodně.

Ojetou Nubiru totiž koupíte už za 20 až 30 tisíc korun, ale to jsou obvykle exempláře za zenitem. Za 50 tisíc už ovšem před sebou máte klidně auto s nájezdem do 100 tisíc km, za 70 tisíc jedny z nejlepších kusů na trhu a nad hranicí 80 tisícovek už jen absolutní „creme de la creme” z aktuálně dostupné nabídky. V poměru výkonu a ceny je to opravdu zajímavý vůz.

Chevrolet Nubira nebyl žádný krasavec ani jako nový vůz, jeho nenápaditý design dne ale vypadá podobně nudně jako přes 10 a více léty. Komu nevadí neobvyklá ojetina za málo, je tohle auto docela zajímavý tip. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroje dat: TÜV, Mobile.de

Petr Prokopec

