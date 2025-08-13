Zaříznutý bestseller Fordu už dnes koupíte jen jako ojetinu, i pár let starý najednou stojí pakatel

Na tohle auto vám stačí klidně jede český měsíční plat, a to nemluvíme o autech z minulého tisíciletí, právě naopak. Jedním dechem je ale třeba dodat, že za takové ceny nejsou poslední dvě generace Fiesty nabízeny náhodou.

Zaříznutý bestseller Fordu už dnes koupíte jen jako ojetinu, i pár let starý najednou stojí pakatel

včera | Petr Prokopec

Zaříznutý bestseller Fordu už dnes koupíte jen jako ojetinu, i pár let starý najednou stojí pakatel

Foto: Ford

Na tohle auto vám stačí klidně jede český měsíční plat, a to nemluvíme o autech z minulého tisíciletí, právě naopak. Jedním dechem je ale třeba dodat, že za takové ceny nejsou poslední dvě generace Fiesty nabízeny náhodou.

Ford Fiesta je bezesporu jedním z nejslavnějších aut modrého oválu. A také jedním z nejprodávanějších vůbec, mezi lety 1976 a 2023 totiž vznikl ve víc než 22 milionech kusech v sedmi různých generacích. Zajímavé je, že automobilka zpočátku vývoj tohoto vozu odmítala, neboť se jí předpokládaný zisk na jednom prodaném autě zdál příliš malý. Jenže ropná krize v roce 1973 vedla k navýšení poptávky po vozech malých rozměrů a nízké hmotnosti, které budou disponovat menšími motory. Ford tehdy nechtěl nechat lukrativní segment trhu konkurenci, a tak přišel se svou trochou do mlýna.

Fiesta nabrala na popularitě hlavně ve Velké Británii, kde se nakonec v roce 2014 stala vůbec nejlépe prodávaným vozem v historii země. V té době už byla na světě šestá generace, která byla postavena na základě nové strategie značky zvané „One Ford“. Modrý ovál totiž chtěl dosáhnout vyšší produkční efektivity tak, že zkusí tytéž modely nabídnout po celém světě, místo aby každému kontinentu přizpůsobil nabídku, jako tomu bylo v předchozích letech.

Tento krok ale nebyl šťastný, neboť takřka 90 procent veškeré produkce tak jako tak končilo v Evropě. Kvůli ostatním trhům však Ford přistoupil k jistým kompromisům, které měly negativní dopad na reputaci vozu. Všemu korunu pak nasadila generace sedmá, která přišla v roce 2017. Značka se totiž rozhodla, že zkusí umocnit zisk tak, že z nabídky vyřadí nižší stupně výbavy a Fiestu nabídne pomalu jako luxusní zboží. Na to však klientela - jaké překvapení - neslyšela.

Předloni tedy čtyřmetrový hatchback Fordu definitivně skončil, pročež v případě zájmu již vaše kroky musí nevyhnutelně vést jen do bazarů. Pokud se v nich přitom zaměříte na vozy z prvních pěti generací, tedy vyrobené před rokem 2008, může vám na pořízení stačit 10 tisíc korun, tedy čtvrtina české průměrné měsíční mzdy. V té chvíli ale nemůžete počítat ani s tou nejmenší zárukou, na poruchu - klidně i tu poslední - tak může dojít už během cesty od prodejce.

Sázkou na jistotu ale ve finále nejsou ani šestá a sedmá generace. Ostatně i to byl důvod jejich pádu, Ford chtěl totiž najednou o poznání více peněz za auto, jehož kvality nebyly z nejlepších. Když ostatně kolegové z Auto Bildu vůbec poslední generaci zařadili do flotily dlouhodobě testovaných aut, vystavili jí nakonec nejhorší známku 5. Automobil totiž přišel o chladicí kapalinu, což nakonec vedlo k totálnímu selhání litrového tříválce EcoBoost.

Motory Fordu nicméně mají problém také s úniky oleje, a to v obou generacích, u nichž trpí i podvozek - tlumiče a pružiny odchází jak na běžícím pásu. Stejně tak lze palec dolů ukázat předním i zadním světlům, u novější generace vám navíc může poměrně rychle zreznout výfuk. U té starší pro změnu je třeba dávat pozor na rychle se vybíjející baterie, nefunkční ovládání oken či rádia, která odpraví spárování s USB.

Ke cti Fordu lze zmínit, že ani jedno provedení nemá problém s brzdami. Podobně je na tom u sedmé generace také řízení, jehož čepy ale u předchůdce již mohou mít odslouženo. Mimo to automobilka řadu věcí také třeba špatné bezpečnostní pásy řešila v rámci svolávacích akcí. Stále však platí, že v případě šesté generace již zhruba třetina exemplářů nemusí bez alespoň některých oprav projít technickou kontrolou.

Fiesta tedy sice představuje levnou cestu k vlastnímu dopravnímu prostředku (šestou generaci pořídíte od 40 tisíc korun), na druhou stranu se ale snadno může stát, že skončíte jen u nepojízdného domečku na zahradu. Nutností by tak měla být nejen testovací jízda, ale i doprovod zkušeného technika. Tedy pokud nenakupujete auto od zorientovaného známého, který vaši důvěru nehodlá jen tak zahodit snadným výdělkem.


Fiesta šesté a sedmé generace je sice líbivé autíčko, které lze v bazarech pořídit velmi levně, má to však své opodstatnění. S kvalitou na tom byl tento model opravdu na štíru. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

