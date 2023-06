Zaříznutý Ford Fiesta až krutě ztrácí hodnotu. Kdysi velmi drahé auto stojí už po pár letech pakatel před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Je až fascinující, jak levně lze dnes koupit auto, které u zákazníků ztratilo hlavně proto, že začalo být drahé. Důvody jsou ale vážné a týkají se motorů, dieselových i benzinových.

Tento měsíc skončí výroba jednoho z nejvýznamnějších Fordů historie. Fiesta první generace dorazila na trh již v roce 1976 a od té doby byla prodána ve více než 22 milionech exemplářů. Po modelech Escort a sérii F tak jde o nejúspěšnější vůz značky. O to překvapivější je, že jej značka posílá do důchodu bez jakéhokoli nástupce. Její strategie je o to podivnější, že Fiestu v podstatě zabilo vysoké sebevědomí značky, která se u šesté generace rozhodla vypustit základní úrovně výbavy a ty nahradit luxusními.

Automobilka se nicméně nepoučila a doufá, že zaboduje s ještě dražšími a daleko méně použitelnými elektromobily. Jak ovšem tento krok dopadne, je ve hvězdách. Budoucnost proto nyní necháme spát. Místo toho se na šestou generaci zaměříme pohledem zákazníků, kteří se místo nových aut zaměřují na ojetiny. V tomto ohledu mohou počítat s dobrými i špatnými zprávami. K těm prvním rozhodně patří cena, auta z počátku výroby lze pořídit již za nějakých 100 tisíc korun.

Vezmeme-li do úvahy, že Fiesta dorazila v roce 2017 a většina produkce stála přes 500 tisíc Kč, máme tu opravdu krutý propad hodnoty. Ten je z jedné části zapříčiněn vysokým nájezdem, kterého se snadno můžete vyvarovat úpravou mantinelů, v nichž se budete pohybovat. I vozy s méně než 100 tisíci kilometry pak nejsou příliš drahé, postačí vám na ně zhruba 130 tisíc Kč. Je tu nicméně ještě druhá okolnost onoho pádu hodnoty, jež je spojena s levnějšími i dražšími kousky.

Pokud v tuto chvíli sázíte na spolehlivost, trefili jste jackpot. Jak prozrazuje třeba německý TÜV Report, v případě dvou- a tříletých vozů lze počítat s ještě přijatelnou 5,1procentní mírou poruchovosti, kdy průměr pro tuto kategorii činí 5,3 %. Jakmile pak Fiestě začnou naskakovat další léta, je třeba počítat s výrazným pádem do podprůměru. V případě čtyř- a pětiletých aut totiž vůz již zaujímá 97. příčku, u šesti- a sedmiletých pak 91. V případě zájmu tedy rozhodně platí „nedůvěřuj, hlavně prověřuj“.

Nač si přitom dát pozor? Primárně na důsledek tlaků Evropské unie. Dieselová jedna-pětka totiž musela být osazena filtrem pevných částic. Něco takového lze po stránce ekologické kvitovat, nicméně Fiesta je spíše městským vozem. To znamená, že nemuselo ani dojít na spálení usazenin při delších trasách. Vyčištění filtru tak již nemusí být možné, jeho výměna pak není levná. Ještě horší však je, pokud byl motor vypnut během regenerace, což mohlo vést k jeho poškození.

Problémy jsou spojené také s tříválcovými jednotkami, které nezřídka nevydrží dlouhodobý provoz. Nakonec je skoro nezapomenutelné, že i kolegům z Auto Bildu v dlouhodobém testu litrového EcoBoostu právě od Fordu se ještě před najetím 100 tisíc kilometrů zadřel motor. To se stává opravdu zřídka.

U vozů vyrobených mezi květnem a červnem 2019 je třeba dát pozor na sloupek řízení, který možná bude potřebovat kompletní výměnu. U aut ze září 2019 pak pro změnu nemusely být řádně dotažené šrouby zadních pásů. Auta z prosince 2017 pak trápí selhání posilovače brzd, což může snadno vést k haváriím. Množství obecných závad tak sice není velké, s výjimkou oněch šroubů však jde o náročnější opravy, které jdou navíc na konto vaší peněženky.

Poklesu hodnoty se tedy nelze divit. Jak přitom dodávají kolegové z Německa, spojeny jsou s ním i novější exempláře. Jeden takový najdete v Bautzenu - modře lakovaný hatchback s výbavou Titanium X totiž původně stál zhruba 630 tisíc korun. Po najetí 15 253 kilometrů si však prodejce za tři roky staré auto účtuje 391 tisíc korun. Pokud ovšem budete chvíli smlouvat, jistě se dostanete ještě níže. Dostupných a levnějších kusů je totiž opravdu požehnaně.

Fiesta vypadá stále šik, se spolehlivostí je však hodně na štíru. To vede k opravdu razantnímu propadu hodnoty, auta z roku 2017 lze totiž pořídit již od nějakých 100 tisíc korun. Foto: Ford

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

