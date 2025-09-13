Zatímco majitelé nejlepších předchozích M5 prodávají svá auta se ziskem, kupec nového „parníku” BMW přišel za 320 km o 400 tisíc
Petr ProkopecNení to nejjasnější projev toho, jak automobilka s novou generací šlápla vedle? A jak rychle to lidé prohlédli? Zatímco předchozí M5 umí dělá ze svých majitelů boháče, její nástupce z nich umí udělat chudáky mávnutím kouzelného proutku.
Můžeme o tom mluvit do nekonečna, ovšem hmotnost je u každého auta klíčovou veličinou pro všechny jeho podstatné vlastnosti. A u aut pro nadšence to platí ještě víc, však čím níž ručičky vah u toho kterého vozu zamíří, tím víc si s ním můžete dovolit. Pokud pošlete do zatáčky 1,5tunové auto driftem, můžete jej daleko lépe kontrolovat, než když se o totéž pokusíte s vozem těžším o stovky kilogramů. Jeho lehkost ale pochopitelně cítíte i za jiných okolností, dokonce i při normální klidné jízdě, která je v daný moment úspornější i komfortnější. A to nemluvíme o servisu, vyšší hmotnost se totiž vždy negativně projeví na rychlejším a výraznějším opotřebení hlavně pneumatik, brzd a podvozkových dílů.
Jakkoli se tedy najdou důvody, proč stát o nové plug-in hybridní BMW M5, ještě víc jich vede k jeho razantnímu odmítnutí. Stávající provedení totiž blíží výše naznačeným 2,5 tunám, čímž předchozí provedení překonává přibližně 600 kilo. To je opravdu šílená porce, díky které novinka navzdory vyššímu výkonu dokonce zpomalila. Stovku totiž zdolá až za 3,5 sekundy, tedy o dvě desetiny později. A časy na kolo jsou v jejím podání ještě o dost horší, než tomu bylo hlavně v případě předchozí M5 CS.
Pro BMW je to problém, neboť majitelé to cítí na poklesu hodnoty. M5 v toto ohledu nikdy nebyl žádný držák, předchozí provedení ale najednou boduje i zde, nejlepší provedení jako ona CS dokonce dělají ze svých majitelů bohatší lidi. A co víc, tito lidé klidně ve svých autech mohou jezdit, alespoň nějak navyšovat nájezd, a přesto nepřicházet o peníze. Na novince proděláte majlant, i když si s ní pořádně ani nesjedete.
Potvrzuje to nedávná aukce Cars & Bids, která se točila okolo plug-in hybridního sedanu se 727 koňmi a 2 445 kilogramy, jenž si jeho první majitel pořídil letos v květnu za 133 325 dolarů neboli za 2,76 milionu korun. Po najetí pouhých 320 kilometrů za něj ovšem dostal jen 114 786 USD, tedy 2,38 miluonu Kč, výš už příhozy nezamířily. To je na prakticky nové auto šílený pokles. Předchozí aukce ojetějšího kousku navíc prokázala, že pád hodnoty bude s každým kilometrem i dnem pokračovat.
Pokud vás nějaká automobilka za pouhých 320 km připraví o téměř 400 tisíc korun, jaká je šance, že se k ní vrátíte? Úplně nulová být nemusí, rozhodně jí však již nesednete na lep, co se týče některých modelů či motorů. Přitom kolik takových M5 BMW ročně prodá? Jejich emise by mnichovští v rámci emisí snadno mohli vykompenzovat svými ryzími elektromobily, o které je daleko větší zájem, než je tomu třeba u Audi či Mercedesu.
Jinými slovy, hybridizace tohoto modelu nebyla nutná, byla hloupé. To si nyní automobilka možná už i uvědomuje, ovšem jen stěží s tím něco udělá. Nabídnout M5 znovu jen s 4,4litrovým osmiválcem by totiž vyžadovalo nemalou investici, do které se jí nebude chtít. Tohle auto je prostě chyba, hloupá chyba. A nebylo těžké se toho dovtípit ještě před jeho dokončením.
Novou generaci M5 lze spojit snad s jedinou dobrou zprávou, zájemce o ojetiny totiž může vyjít relativně levně. Ovšem znovu jen na pořízení, rychlý pokles hodnoty bude dál pokračovat. Foto: Cars & Bids, tiskové materiály
Zdroj: 2026 BMW M5 ~200 Miles, 717-hp Hybrid Turbocharged V8, AWD, Frozen Deep Grey@Cars & Bids
