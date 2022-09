Žebříček nejspolehlivějších ojetin podle Britů ovládlo jedno nejlevnějších rodinných aut na trhu před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Pokud chcete, aby vaše auto hlavně jezdilo a co nejméně stálo v servisu, nemusíte do něj nutně investovat horentní sumy. Řada velmi spolehlivých modelů je levná, ten úplně nejlepší pak dokonce patří mezi nejlevnější ojetiny, se kterými svezete i rodinu.

Když jsem před deseti lety vybíral rodinné auto, nakonec jsem skončil u Kie Cee'd SW. Po jejím pořízení jsem zvažoval, zda využít velkorysé sedmileté záruky, nebo jít cestou vlastního ušpinění. Jelikož mám přístup do plně vybaveného autoservisu, nakonec jsem se rozhodl pro volbu číslo dvě. Koupí vozu tedy můj kontakt se zástupci Kie skončil, o korejské kombi jsem se rozhodl starat sám. Znamená to tedy, že alespoň hned několikrát ročně jde vůz na zvedák, a to kvůli přezouvání pneumatik či výměně oleje.

Kromě těchto banalit, ke kterým lze přidat ještě výměnu brzdových destiček, nicméně Kia mnoho odbornějších zásahů nepotřebovala. Pouze jednou bylo třeba vyměnit čidlo ABS, mimo to již před několika lety vypověděly službu diody v předních světlometech. Ty jsou přitom zalité do plastu, načež jejich náhrada není možná. Místo toho musíte měnit celé světlo, což v případě záruky provede automobilka bezplatně. Jelikož však běžné žárovky danou práci bez problémů zastanou, nechal jsem LEDky jejich osudu.

Důvodem, proč dávám do placu své osobní zkušenosti, je statistika britské pojišťovny Warrantywise. Tu jsme již před nedávnem probírali, a to v souvislosti s nejvíce poruchovými vozy. Nyní se pro změnu zadíváme na začátek žebříčku, tedy na ta auta, se kterými budete mít problémy nejmenší. A nepřekvapuje mě, že Cee'd mezi nimi figuruje na šestém místě. Jelikož Britové prozkoumali více než 200 různých vozů, jde o velmi slušné umístění.

Pohled na žebříček patnácti nejlepších aut je velmi zajímavý i z jiných úhlů pohledu. Probojovaly se do něj totiž pouze tři evropské modely, a sice Fiat 500L (15. příčka), Renault Kangoo (12. příčka) a Peugeot 107 (10. příčka). Jinak tu máme zejména zástup japonských vozů, jimž vévodí Toyota. Na tuto značku připadají hned čtyři místa (RAV4, Yaris, Aygo, Auris), zatímco Mazda získala dvě příčky (MX-5, Mazda 2), stejně jako Honda (Civic, Jazz). Zabodovalo však i Suzuki Alto.

Tím se dostáváme ke zbývajícímu korejskému trojlístku, kdy Kie Cee'd dělají společnost Rio a Hyundai i20. Průměrná výše oprav se přitom u těchto aut pohybuje okolo 15 tisíc korun, v případě výměny převodovky či turbodmychadla ovšem budete muset sáhnout do peněženky hlouběji. V případě Toyoty jsou pak vyšší účty ze servisu jistotou, s níž naneštěstí musíte počítat, přičemž v průměru se jedná o 23 000 Kč. U Mazdy či Hondy jste na tom nicméně o trochu lépe, ostatně vítězná Honda Jazz se zdá být trefou do černého. Je to sice relativně malé auto, jeho chytré vnitřní uspořádání ale bez potíží dovoluje odvézt celou rodinu. Jako spolehlivé jej hodnotí i jiné statistiky, přitom nejlevnější pojízdné kusy s méně jak 200 tisíci km koupíte už za ceny mezi 50 a 60 tisíc Kč. S rozpočtem 100 tisíc Kč pak už můžete myslet na novější kousky s nájezdem do 100 tisíc km, to je vzhledem k pověsti vozu z hlediska trvanlivosti fantastická nabídka.

V rychlosti se pak už jen podíváme na ony Evropany, kdy u Fiatu je nejčastější a naneštěstí také nejdražší závadou spojka. Ta je slabinou i v případě malého francouzského hatchbacku, zatímco u Renaultu budete nejvíce platit za převodovku. Spíše než ta nicméně odchází elektrické systémy, načež se tak jen potvrzují zvěsti o problémech vozů ze země galského kohouta. S těmi jsou přitom spojené stejně drahé opravy jako u Hondy Civic, tedy někde na úrovni 17 tisíc korun.

Kompletní patnáctku pak najdete níže, přičemž kromě let, ve kterých byly doporučované ojetiny vyráběny, najdete i míru spolehlivosti. Pochopitelně přitom platí, že čím vyššího skóre dané modely dosáhly, tím méně problémů vám budou působit - 100 je logicky maximum, zejména Jazz k němu má hodně blízko.

15 nejspolehlivějších ojetých vozů dle Warrantywise pro rok 2022

15. Fiat 500L (2012-2020) - 78,7 %

14. Toyota RAV4 (2013-2018) - 79,2 %

13. Toyota Yaris (2011-2020) - 79,8 %

12. Renault Kangoo (2007-2021) - 80,1 %

11. Honda Civic (2011-2022) - 80,7 %

10. Peugeot 107 (2005-2014) - 81,6 %

9. Hyundai i20 (2008-2020) - 82,5 %

8. Suzuki Alto (2008-2013) - 83,9 %

7. Kia Rio (2011-2022) - 84,9 %

6. Kia Cee'd (2012-2022) - 85 %

5. Toyota Aygo (2005-2022) - 85,5 %

4. Mazda MX-5 (2005-2015) - 86,5 %

3. Toyota Auris (2013-2018) - 89,7 %

2. Mazda 2 (2007-2022) - 89,9 %

1. Honda Jazz (2007-2020) - 93,7 %

Celé pódium nejspolehlivějších vozů patří Japoncům. Na třetí příčce přitom skončil Auris, u kterého je třeba dávat pozor na převodovku. Foto: Toyota



Druhá příčka patří Mazdě 2, u níž byste rozhodně měli zkontrolovat jak zavěšení, tak řízení. Foto: Mazda



Vítězství pak bere Jazz, u kterého dochází nejčastěji na opravy elektrického systému. Tou nejdražší je pak výměna klimatizace. Foto: Honda

Zdroj: Carwow

