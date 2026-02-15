Žena si koupila elektrický Rolls-Royce za 11 milionů. Baterie mu odešla záhy, firma vůz za 4 měsíce neopravila a odmítá ho koupit zpět
Petr ProkopecPokud automobilky tak moc touží přesvědčit lidi o tom, že elektrický pohon je pro ně to pravé, i když není, neměli by o každého zlákaného pečovat jako o oko v hlavě? Fakt, že se to neděje, dokonce ani u Rolls-Roycu, je stejně fascinující jako nepochopitelný.
Žena si koupila elektrický Rolls-Royce za 11 milionů. Baterie mu odešla záhy, firma vůz za 4 měsíce neopravila a odmítá ho koupit zpět
včera | Petr Prokopec
Pokud automobilky tak moc touží přesvědčit lidi o tom, že elektrický pohon je pro ně to pravé, i když není, neměli by o každého zlákaného pečovat jako o oko v hlavě? Fakt, že se to neděje, dokonce ani u Rolls-Roycu, je stejně fascinující jako nepochopitelný.
Svým vůbec prvním sériově vyráběným elektromobilem se Rolls-Royce pochlubil v roce 2023. Na počátku loňského ledna pak automobilka oznámila, že kupé Spectre bylo v předchozích měsících jejím nejžádanějším modelem v Evropě, kdy dokonce překonalo i SUV Cullinan. V rámci celosvětových prodejů pak šlo o číslo dvě. Britové tak dospěli k názoru, že elektromobilita je nadmíru žádaná, načež se rozhodli uspíšit příchod SUV s elektrickým pohonem. A stejně tak měli v úmyslu neprodleně přivést na trh také elektrický sedan.
Loni ovšem došlo na to, před čím výrobce soustavně varujeme, a co pořádně pochopilo asi jen Porsche. Tedy že nesmí své strategie stavět okolo úvodního zájmu o tento druh aut. Výrobci lidem mažou med kolem pusy, všude je hromada umělé podpory a nadsazených tvrzení, většina médií roztleskává nesmysly... Je tu spousta mlhy zastírající realitu. Zákazníci se pak po těchto vozech vrhají jako novém ekvivalentu toho, na co jsou zvyklí, aby pak zjistili, že o nic takového nejde a ve velkém se vrací ke spalovacím vozům.
U prakticky všech elektromobilů na trhu tak později došlo k prudkému poklesu zájmu, přičemž celkový odbyt je až na výjimky držen nahoře jen neustálým přívalem novinek, které znovu a znovu slibují to samé dalším dříve neosloveným zákazníkům. Na masivní propad zájmu tak došlo i u Spectru, když se jeho prodeje v prvních třech čtvrtletích roku 2025 propadly o 45 procent. Oproti tomu zájem o vozy se spalovacím V12 ve stejné době vzrostl o 3,3 procenta.
Šéf Rolls-Roycu už přiznal, že bohatí už se do elektromobilů nehrnou a prodává se jen za cenu u značky dříve nemyslitelných slev. Stávající majitele navíc deptají brutálními poklesy hodnoty, což je další zásadní faktor, který lidi zrazuje od opakovaných nákupů. Rolls-Royce přesto na naplnění aspoň části svých plánů dál trvá. V takovém případě by se ale měl snažit, aby kupci zatím stále jediného elektrického modelu měli pocit nebývalé péče - ne jen kvůli nim samotným, ale i kvůli image elektromobilů, kterou tím budou vytvářet. Neděje se to.
Místo toho bude muset u texaského soudu vysvětlovat, proč Spectre jedné Američanky po pouhých čtyřech měsících vypověděl službu, proč ho autorizovaný servis za další čtyři měsíce nedokázal spravit a automobilka odmítá zpětný odkup navzdory výslovnému přání majitelky o takové řešení. To vše za situaci kdy hodnota vozu letí ke dnu jako cihla s nápisem Titanic.
Marci M. Donovitz přitom za Spectre Black Badge na počátku loňského roku zaplatila 546 385 dolarů, tedy opravdu nemalých 11,2 milionu korun. Vůz si převzala 23. června, v říjnu ovšem mělo dojít na jeho „náhlé a závažné selhání“, jak majitelka popisuje v žalobě. Auto se pak záhy stalo „zcela nefunkčním“, pročež bylo odesláno k dealerovi na inspekci. Při té mělo být zjištěno, že došlo na „závažnou závadu baterie, která jej činí nebezpečným a nepojízdným”. Prodejce následně majitelce sdělil textovou zprávou, že objednal komponenty potřebné na opravu, neupřesnil však, kdy na ni dojde.
Po 40 dnech, kdy se Marci nedočkala žádné odezvy, oslovila svého právního zástupce, a značce zaslala požadavek, aby vadný Spectre odkoupil a jí kompenzoval veškeré útrapy. To ovšem Rolls-Royce odmítl. Paní Donovitz tedy na počátku února, po dalších asi dvou měsících ničeho, podala žalobu. Její elektrické kupé totiž i nadále zůstává v držení Avondale Dealership, aniž by bylo spraveno nebo nahrazeno.
Aby toho nebylo málo, automobilka je viněna z toho, že měla vědět o problémech s kvalitou své elektrické prvotiny, stejně jako o tom, že elektrický pohon je spojen s obrovskými propady hodnoty. Paní Donovitz to ovšem nebylo sděleno ani před koupí, ani v den prodeje. Nově tedy požaduje odkoupení vozu za původní cenu, stejně jako kompenzaci, a to i za duševní újmu. Dále má Rolls-Royce zaplatit výdaje za právního zástupce a veškeré soudní výlohy.
Máme tu tedy spor, ve kterém britská značka na nějakých 99,9 procenta nemůže uspět - prodala auto naivní dámě, které po pár měsících selhaly baterie, a ona ho chtěla opravit nebo vyměnit. Tak co takhle ho... Opravit nebo vyměnit? Nevíme, jak by tento případ šlo zahrát do outu. Ale i kdyby ano, už fakt, že o něm informují média, dělá medvědí službu řešení, které automobilka pořád považuje za svou jedinou budoucnost. Dává to nějaký smysl?
Mimo to může být i ovlivněn prodej spalovacích aut, neboť zákazníci, kterým značka s hrdostí říká „patroni“, jistě nebudou z jejího jednání k jednomu z nich nadšeni. Nebudou se totiž jisti tím, že napříště značka neukáže záda jim. Když totiž platíte za auto přes 11 milionů korun, navíc povětšinou opakovaně, neboť klientela Rolls-Roycu je poměrně loajální, pak chcete, aby se s vámi zacházelo jako v rukavičkách. Ne však v těch boxerských.
Spectre podobně jako ostatní modely značky nejsou levné, přičemž zákazníci mohli dosud počítat s tím, že díky tomu se budou mít jako v bavlnce. U elektrického typu by to člověk čekal tím spíš, ale... neděje se to. Foto: Rolls-Royce
