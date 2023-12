Zkušenost majitele Tesly ukazuje, že baterie elektromobilu vás po pár letech budou stát statisíce vždy, ani záruka vás nezachrání před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Je to velmi výmluvný příběh dosvědčující, ze baterie elektrických aut prostě postupně odchází a není způsob, jak tomu zamezit. Majitel v tomto případě použil už tři pakety během tří let, ani záruční opravy ho ale nezachrání před další výměnou na jeho účet.

Baterie postupem času degradují. To je prostý fakt, se kterým se lidé musí smířit. A je jedno, jestli jde o baterie telefonů, notebooků či elektromobilů. Vždy je zkrátka třeba počítat s tím, že postupem času můžete na původní plnou kapacitu zapomenout a dříve nebo později bude tak malá, že spotřebič nepůjde rozumně používat. I v případě domácí elektroniky budete přemýšlet, zda má smysl platit za náhradu, neboť snadno může stát tisíce korun, což vás přivede spíše ke koupi nového přístroje i s novou baterií. Ať už se ale rozhodnete jakkoli, zase tak moc to nebolí - obvykle nejde o peníze, které vás zruinují.

V případě elektrických aut se ale bavíme o úplně jiných penězích, skutečně nové pakety tvoří klidně i víc než polovinu celého auta a a šplhají i za hranici 700 tisíc Kč za jediný paket. Taková investice už leckoho zruinovat může, i proto se většina lidí postupně nařizované elektromobility bojí. Hrozí totiž, že během pár let lidé zůstanou bez peněz i pojízdného automobilu, což může pro některé znamenat i existenční problémy.

Fanoušci elektromobilů to s gustem označují za zbytečné strašení, my řekneme, že taková reakce je nemístnou a nezodpovědnou bagatelizací. Tradičně se pouze snažíme nastavovat zrcadlo realitě, která je v tomto případě ještě smutnější, než si spousta lidí myslí. I předpoklad typu: „Tak si koupím elektromobil, osm let mám záruku na baterii a pak snad ještě vydrží, případně mohu mít štěstí a dostanu nový před koncem záruky a vydrží mi třeba 15 let!” je naprosto mylný.

Připomíná to zkušenost vlastníka Tesly Model Y z roku 2021, tedy ani ne tři roky starého auta. Ten se živí přepravou osob, takže s autem najel už 110 tisíc mil (177 tisíc kilometrů), což má jeden často přehlížený dopad - záruka na baterie není omezena jen věkem, ale i (obvykle, bývá to také méně, zřídka o něco více) 160 tisíci najetými km. Akumulátory tak mohou být po záruce snadno o 5 let dříve. A i když v jejím rámci dojde na výměnu baterek, spása to stejně není.

Dotyčnému totiž baterie odchází opravdu rychle - během 32 měsíců vlastnictví musel použít už třetí nový paket. Ten původní totiž vydržel zhruba 65 tisíc kilometrů, než se na palubním displeji začala objevovat klasická chybová hláška BMS_a066, se kterou bylo spojeno zredukování dojezdu i rychlosti dobíjení. Majitel tak zamířil do servisu, kde mu oznámili, že jeho paket bude třeba vyměnit.

Vše se odehrálo v rámci záruky, tedy zdarma, jenže velkou pohodu to nepřineslo. O šest měsíců a 32 tisíc kilometrů se zmíněná chybová hláška začala objevovat znovu. Majitel tedy znovu zamířil do servisu, kde se znovu dočkal výměny baterie na účet Tesly. A s tou už najel okolo 80 tisíc kilometrů, přičemž teď už má skoro po záruce (pro Teslu je v tomto případě hranicí 120 tisíc mil neboli 193 tisíc km). Takže je to vlastně dobré, protože záruka sice končí, ale baterie je pořád zánovní? Chyba lávky.

Automobilka v případě garančních výměn neinstaluje baterie nové, instaluje ty použité. Majitele to naštvalo (jindy prý také nedostanete použitý díl, pokud vám odejde), postup Tesly je ale celkem logický - garantuje fungování paketu po oněch 8 let nebo 193 tisíc km, takže když vám baterie odejde po 7 letech, 11 měsících a 192 tisících km, její povinností je pokrýt zbývající čas, nikoli dalších 8 let. A podle toho jedná. Úskalí ale už tušíte - v záruce dostanete „renovovanou” baterii, která může odejít za měsíc nebo rok. A je otázka, zda je to třeba po dvou letech používání auta výhra.

Tento majitel zjistil, že to tak být nemusí a teď se děsí toho, že když tedy jeho vůz není ani tříletý, během pár měsíců již nebude pod zárukou. Použitý náhradní paket může odejít kdykoli poté a náhrada půjde na účet vlastníka, který se s ohledem na dosavadní zkušenosti logicky obává vyprázdnění peněženky. Vůz přitom užívá ke svému živobytí, nezbude mu tedy pak než koupit nové baterie či jiné auto.

V tomto ohledu lze vypíchnout jeden ze zajímavých komentářů pod videem. Majitel stejně staré Tesly Model 3 uvádí, že originální paket musel měnit již po 43 tisících km a pochopitelně též dostal použitou baterii s nevyzpytatelnou životností. Z toho důvodu hodlá svůj vůz prodat těsně před koncem záruky a má klid. Jakýkoli kupec tohoto kousku ale bude ve stejné situaci, černý Petr prostě někomu v ruce zůstane. A tak je otázkou, o kolik méně za takový vůz zaplatí ve srovnání s tím, který má delší garantovanou perspektivu.

Vše tak jen ukazuje, že baterie elektromobilu vás budou po pár letech stát statisíce stůj co stůj, prostě před tím nejde utéci. Buď vám odejdou někdy po skončení osmileté záruky (a je to na vás) nebo po překonání kilometrové hranice (a je to na vás) nebo se tak stane dřív, dostanete ale beztak použité baterie a časová i kilometrová hranice se vás týkají stejně, ne-li ještě více. Samozřejmě víme i o případech, kdy se to nestalo a původní baterie s omezeným nájezdem po 10 letech „drží”, i tak je ale dříve nebo později nemine totéž. Podle nás je to hodně zvláštní ekologie, o ekonomice provozu takového auta ani nemluvě.

Najet 177 tisíc kilometrů s elektromobilem během necelých tří let je sice hezké, tento výsledek ale poněkud bledne vedle nutnosti použít už třetí bateriový paket. Další výměna navíc skoro nevyhnutelně půjde na konto majitele a může přijít kdykoli - v záruce dostanete obvykle jen použitou baterii, ne zcela novou. Foto: Tesla

Zdroj: Out of Spec Guide@YouTube

Petr Prokopec

