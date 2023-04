Zloději našli nový způsob, jak krást moderní auta během pár desítek sekund, stačí odklopit světlo před 6 hodinami | Petr Prokopec

Už už se mohlo zdát, že klíčové způsoby kradení moderních aut máme zmapované, opak je ale pravdou. Nyní se rozmáhá nový způsob, který skutečným zlodějům opět dovoluje napodobovat ty filmové.

Součástí každého moderního automobilu je sběrnice zvaná CANbus. Tu si můžeme představit jako nervovou soustavu v lidském těle. Ve vozech je totiž stále větší množství systémů, jenž spolu musí navzájem komunikovat, potřebují tak ovšem činit bez centrálního počítače. Aby tedy kupříkladu ABS mohlo reagovat na data pocházející od elektronického vstřikování paliva, proudí veškeré informace skrze CANbus Tato data následně obdrží veškeré centrální jednotky, jenž se následně rozhodnou, zda je budou akceptovat či ignorovat.

Co ovšem může být využito v dobrém slova smyslu, může být bohužel i zneužito. Potvrzuje to i Ken Tindell, technický šéf společnosti Canis Automotive Labs, jenž se zaměřuje na kybernetickou bezpečnost automobilů. Jeho kamarádovi Ianu Taborovi totiž zloději v loňském roce odcizili téměř novou Toyotu RAV4. Tindell se na celou záležitost zaměřil a nakonec zmapoval postup, který zloději použili. Nicolas Cage alias Randall Rainers by tím mohl být ohromen, i když krádež zabere o trochu víc než pověstných 60 sekund.

U moderních aut je totiž třeba, aby se zbytkem vozu komunikovaly i přední světlomety. Zlodějům tedy v podstatě postačí, aby se na ně napojili a instalovali svůj vlastní malware. V té chvíli dochází ke zmatení řídicí jednotky, která tak vydá pokyn k otevření dveří. Následně stačí stisknout startovací tlačítko a právoplatný majitel je bez auta. Tindell přitom dodává, že zloději mohou použít i upravené reproduktory s rozhráním Bluetooth, s jehož pomocí se do elektronické sítě vozu dostanou.

Tento krok pochopitelně vyžaduje částečnou demontáž kradeného vozu. To ale ve finále není úplně nepřekonatelná překážka, stačí odklopit světla. A protože zrovna tyto komponenty jsou dnes často koncipovány tak, aby v případě nehody došlo k jejich odpadnutí, odklopení světel je banalitou. Stačí trocha hrubé síly a rázem máte obnažen přístup ke kabeláži. Napojení na ni je pak už jen dílem několika málo sekund.

Tindell dodává, že jedinou možnou ochranou před takovou krádeží je Zero Trust neboli nulová důvěra. Tento postup počítá s tím, že řídicí jednotky si navzájem nebudou automaticky důvěřovat. Místo toho bude pokaždé vyžadováno potvrzení, že došlý požadavek je oprávněný. Na zavedení takové technologie pak výrobci nemají delší či kratší čas, místo toho jsou pozadu za zloději. Ve finále vás tak aktuálně nejlépe ochrání třeba klasický mechanický zámek řadicí páky.

Zdroj: Ken Tindell

