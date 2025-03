„Žlutí andělé” v Německu vyráží na pomoc elektromobilům dramaticky častěji, loni o 46 procent. Hlavní důvod? Baterka včera | Petr Miler

/ Foto: ADAC Presse

Je to pozoruhodný vývoj, neboť rozmach tohoto druhu aut v Německu loni razantně zpomalil, problémů s nimi spojených ale dramaticky přibylo. V polovině případů tato auta selhávají kvůli baterce, ale ne té sloužící k pohonu.

380 609. Tolik nových elektrických aut bylo prodáno ve Spolkové republice Německo v roce 2024 podle tamní KBA. Zní to jako hodně, na poměry německého trhu to ale není zase tolik. Především je to ale výrazně míň než o rok dřív, navzdory stagnujícímu celému trhu - přesněji šlo o 27,4% meziroční pokles, který znamená dosažení jen 13,5% podílu na celkovém odbytu.

Na všech autech v provozu se pak po loňském roce podílí elektromobily v Německu 1,65 milionem registrovaných aut, což je k 1. lednu 2025 tristní číslo, uvážíme-li plány země na tomto poli. Němci chtěli mít do roku 2030 v provozu 15 milionů elektromobilů, po mnoha letech jejich více či méně násilného vnucování jsou ale jen kousek nad desetinou tohoto čísla. Že by původního cíle dosáhli, je už zcela nereálné - ani kdyby všechna nově prodaná auta během následujících roků byla elektrická, nebude to při zachování přibližně stejné velikosti celého trhu stačit.

Navzdory tomuto vývoji ale německé elektromobily v jednom ohledu excelují - v růstu počtu selhání v provozu, která vyžadují přivolání asistenční služby. Jak praví ADAC ve své čerstvé tiskové zprávě, jeho „žlutí andělé” museli loni zasahovat v 3 633 154 případech, což je mimochodem ohromné číslo - bavíme se o skoro 10 tisících výjezdech denně. Je ale přibližně stabilní, oproti roku 2023 jde o nárůst o 2,9 procenta.

Byl by navíc ještě menší, kdyby tak dramaticky nerostl počet selhání elektrických aut. K těm museli technici vyrážet v 43 678 případech, což je meziročně o 46 procent víc. Počet selhání těchto vozů tedy roste dramaticky rychleji než jejich množství v provozu. Důvody této dynamiky jsou nejasné, hlavní důvod samotných výjezdů je ale dobře známý - jde o vybitou baterii.

To by člověka v případě elektrického auta i napadlo, pikantní ovšem je, že častěji než baterie určená k pohonu je to klasická 12V baterie, tzv. startovací baterie, kterou známe ze spalovacích aut. Ta elektrická ji mají též, jakkoli se může zdát nadbytečná, už kvůli oddělení okruhu sloužícího k napájení palubní elektroniky a samotného pohonu. Pokud se ta vybije, auto je pochopitelně stejně „mrtvé” jako to spalovací, a to i když může být současné doslova nabité k prasknutí. Proč ještě někdo nevymyslel, jak v případě nabití „pohonné baterie” zamezit vybití té „startovací”, nevíme, ale je to evidentně velká svízel - polovinu případů všech výjezdů ADACu k elektrickým autům reprezentuje právě ta.

Dodejme, že i z jiné praxe o těchto případech slýcháme často a svérázných problémů s elektromobily jsme zažili sami dost, že se ale v Německu odehrávají v desítkách tisíc případů u tak moderních aut, která byla dominantně prodána v posledních pár letech, je překvapení. Po důvodech takové četnosti i takového růstu těchto případů zkusíme zapátrat.

I když elektrickými auty nemělo být tolik problémů, jejich majitelé volají ADAC o pomoc velmi často a stále častěji. Hlavně kvůli vybitým baterkám, ovšem ne těm sloužícím k pohonu. Foto: ADAC Presse

Zdroj: ADAC

Petr Miler

