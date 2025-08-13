Zlý muž Donalda Trumpa dál řádí v agentuře ochrany životního prostředí, po start-stopu a regulacích CO2 odstřelil další nesmysl
Petr ProkopecObvykle Američanům závidíme jejich méně zregulované tržní prostředí, v případě automobilových kanystrů ale platí pravý opak - tady si v USA zregulovali jinak praktickou věc až k nepoužitelnosti. Lee Zeldin to tak nenechal, stejně jako jiné věci.
Zlý muž Donalda Trumpa dál řádí v agentuře ochrany životního prostředí, po start-stopu a regulacích CO2 odstřelil další nesmysl
včera | Petr Prokopec
Obvykle Američanům závidíme jejich méně zregulované tržní prostředí, v případě automobilových kanystrů ale platí pravý opak - tady si v USA zregulovali jinak praktickou věc až k nepoužitelnosti. Lee Zeldin to tak nenechal, stejně jako jiné věci.
Máte pocit, že jen evropští politici umí zregulovat už stokrát zregulované? Touha soustavně utahovat opasek se nevyhýbá ani těm zámořským. Přičemž občas může jít o takovou bizarnost, že i nám zvyklým na brčka rozpuštěná v pití a oči rozpíchané PET láhvemi zůstává nad výsledkem rozum stát. Stačí se podívat na kanystry, které v Evropě nemohou být jednodušší. Povětšinou jde totiž o plastový výlisek, který pojme 5, 10 nebo 20 litrů pohonných hmot, a jehož součástí je nalévací hubice. Ta má na jedné straně šroubovací uzávěr, který se po odšroubování víčka našroubuje přímo na kanystr a vy hned můžete dolévat palivo.
Ve Státech nicméně tamní agentura ochrany životního prostředí (Environment Protection Agency alias EPA) v roce 2007 dospěla k názoru, že je třeba zavést pravidlo, které by po firmách vyrábějících kanystry vyžadovalo redukci emisí spojených s výpary. Došlo tedy na instalaci ventilů, které hrdlo automaticky uzavřely, pokud jste zrovna nepřelévali palivo do nádrže. Protože byla ale pravidla matoucí, mnozí výrobci je pochopili špatně, a když v roce 2009 vešla v platnost, začaly nabízet kanystry zcela bezventilové.
V té době ale už platil i jiný zákon, v roce 2008 totiž americký kongres schválil opatření zabraňující dětem, aby se popálili benzinem. Kanystry tak nově musely být opatřeny dětskou pojistkou, což si vyžádalo jak speciální uzávěry, tak i hubice. Výsledek pochopitelně nebyl takový, jak zákonodárci doufali, k úrazům docházelo i nadále. Jak krok EPA, tak krok kongresu ovšem vedly k tomu, že používání kanystru se kvůli stále menšímu průtoku paliva stalo velmi nepohodlným.
Situace se ještě dále zhoršila v roce 2020, kdy znovu zasáhl kongres. Ten totiž znovu na základě podnětu komise CPSC (Consumer Product Safety Commission) požadoval, aby kanystry byly osazeny zařízením, které by zabránilo jejich výbuchu. To znovu znesnadnilo obsluhu a zhoršilo průtok, neboť hubice nově musela obsahovat záklopku, která by zastavila případný oheň, pokud byste z nějakého důvodu na jejím konci škrtli zapalovačem. Od té doby je není možné rozumně používat prakticky vůbec.
Na konci letošního ledna byl ovšem šéfem agentury EPA jmenován Lee Zeldin, blízký spojenec Donalda Trumpa, který se s tím opravdu nemaže. Chce světu dokázat, že přemíra regulací nic nepřináší, jen škodí. Již v březnu tak prohlásil, že rozpočet agentury oseká o 65 procent, mimo jiné razantním propouštěním lidí, kteří nedělají nic jiného, než soustavně vymýšlí nová pravidla. Souběžně s tím bylo zastaveno také financování nevládních neziskovek. Pracuje ale i na konkrétních opatřeních - jde proti vnucování stupidního start-stopu a vážně netouží po moci, nechtěl (a brzy už ani nebude moci) rozdávat výrobcům pokuty za spotřebu paliva resp. emise CO2 jejich aut.
Nově pak Zeldin nechal zaslat výrobcům kanystrů dopis, kterým reagoval na dlouhá léta stížností běžných Američanů na stále zhoršující se průtok paliva. „Zmatení, které kanystry obklopuje, bylo po dlouhá léta důvodem nemalých frustrací. Jsme proto pyšní, že jsme se s tím vypořádali. Ode dneška tedy Američané mohou používat kanystry, které plní příslušná pravidla, zároveň jsou ale také efektivní a uživatelsky přívětivá,“ uvedl k věci Zeldin.
Co přesně se přitom stalo? EPA výrobcům pouze oznámila, že mají kanystry osadit samouzavíratelnými ventily, které budou součástí jejich hrdla. To je vlastně celé, zapotřebí tedy nejsou žádné speciální záklopky, jež bylo třeba nasadit na hubici a které následně pouze zhoršovaly průtok a klimatu stejně nepomáhaly, neboť aby bylo zabráněno úniku výparů, museli je lidé ihned zaklapnout. Což se logicky nedělo pokaždé.
Zeldin tak znovu prokazuje, jaký je problém se soustavnými regulacemi. Jejich postupným vršením jsou totiž výrobci nuceni k vymýšlení stále komplexnějších designů, se kterými sice poté plní nová pravidla, ovšem jejich produkty se následně stávají hůř použitelnými a vlastně i hůř fungujícími. Tohle dnes do značné míry platí o celých autech, je třeba s tím konečně zamést a vrátit moc zdravému rozumu a příměřenosti.
Z kanystrů se v posledních letech v USA stala velká věda, zákonodárci totiž požadovali, aby hrdlo a hubice měly design zabraňující úniku benzinových výparů. Stejně jako byla zapotřebí i dětská pojistka či záklopka proti zpětnému požáru. EPA však nově oznámila, že veškerá pravidla lze splnit se samozavíracím ventilem. Ilustrační foto: Scout Motors
Zdroj: EPA
