Youtuber se po 3 měsících zbavil svého nového elektromobilu, jeho dojezd při prvním mrazu klesl na polovinu před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Sám to označuje za katastrofu a příliš nepřehání. Aby se z auta za sedmimístnou sumu stal stroj, který při normální jízdě za teploty půl stupně pod nulou ujede jen 163 km, pro to se složitě hledají hezká slova.

Není tajemstvím, že zima elektromobilům nesvědčí. Důvodem jsou baterie, jejichž ideální provozní teplota se pohybuje mezi 15 a 35 stupni Celsia. S příchodem jakkoli chladnějšího počasí proto dochází na snížení akceschopnosti vozu, ať už kvůli limitům samotných akumulátorů nebo nutnosti ohřívat samotné akumulátory. Klesá také schopnost rekuperace a v neposlední řadě je nutné pořád tou samou energií ohřívat kabinu.

Výše popsané okolnosti se staly natolik známými, že se je výrobci už ani nepokouší tajit, ale naopak snížení dojezdu o nějakých 20 až 30 procent nepokrytě přiznávají. To ovšem už tak mizernou použitelnost elektrických aut dále snižuje. Je totiž třeba si uvědomit, že jejich reálný dojezd je desítky procent nižší, než je udáváno. A pokud následujete instrukce výrobce (a chcete dobíjet vždy maximálním výkonem), obvykle baterie doplňujete nanejvýš z 10 na 80 procent. Když si to všechno sečtete, zůstane vám k dispozici zlomek avizované hodnoty i za jinak dobrých podmínek.

Dnes ale zůstaneme jen u negativních dopadů nízkých teplot, se kterými se musel potýkat známý youtuber Tyler Hoover, který stojí za kanálem Hoovies Garage. Se svým kamarádem si totiž před pouhými třemi měsíci pořídil Ford F-150 Lightning, tedy elektrickou verzi Američany milovaného pick-upu. Ten ale nyní raději prodal, neboť dojezd při pádu teplot pod bod mrazu skutečně klesl zhruba na polovinu už tak nepříliš oslnivých oficiálních hodnot.

Hoover vlastnil základní verzi disponující bateriemi o kapacitě 98 kWh. S těmi je dle metodiky organizace EPA spojen dojezd 370 km, což na vůz startující na 51 974 dolarech (cca 1,2 milionu korun) není žádná sláva. Tyler jej pak nechal přes noc venku, a když ráno při teplotě -0,5 stupně Celsia nasedl dovnitř, zjistil, že už je pouze na 149 mílích (240 km). Následně se pak vydal zařídit pár věcí, pročež urazil 64 mil (103 km). V té chvíli ale již nastal čas vrátit se k nabíječce, dojezd totiž klesnul na 37 mil (60 km). Skončil tak na 44 procentech udávaného dojezdu.

Tyler přiznává, že nedodržoval rady automobilky, jenž mají lidem v zimě pomoci prodloužit dojezd elektrických aut, ale to není nic mimořádného. Však žádný z normálních uživatelů nechce být otrokem svého auta a vytvářet mu neustále ideální podmínky pro to, aby někam dojel. Kolikrát navíc ani není možné něco takového dělat. Tyler mj. nechal auto před jízdou stát venku v chladu, nepřipojené k nabíjecímu stojanu, což je ale jen běžný způsob parkování. Většina lidí nebydlí ve vlastním domě s garáží a svá auta tedy jednoduše parkují na ulici, kde často nezavadíte ani o lampu, natož aby se v místě nacházela dobíjecí stanice, na níž můžete nechat vůz připojený celou noc, to je mimo vlastní dům v podstatě nereálné.

Elektromobily tedy skutečně nejsou pro každého a dokud nedojde k zásadnímu zvratu v technologiích, nebude tomu jinak ani v budoucnu. Stačí totiž, aby opustily laboratorní prostřed, čelily reálnému světu a rázem veškerá pozitiva mizí rychleji než pára nad hrncem. Jak jsme zmínili, Tyler nepřistoupil k žádným divočinám - auto řídil při lehčím mrazíku, při rychlosti maximálně 75 mil v hodině (121 km/h), místy se silnějším protivětrem. Takové podmínky pro použitelnost spalovacího vozu žádný velký problém neznamenají, u elektromobilu - slovy Tylera Hoovera - jde o „katastrofu”

Za F-150 Lightning si automobilka účtuje minimálně 1,2 milionu korun. To opravdu není malá suma, základní verze spalovacího picku-upu je levnější o 400 000 Kč. Problémy s dojezdem rozhodně nemá, a to ani při silných mrazech. Foto: Ford

Zdroj: Hoovies Garage@YouTube

