Nejspíš poslední ostrý dieselový kombík Audi je po pár letech lákavou ojetinou, levně nabídne vše, co potřebujete

Je s podivem, že Audi s takovým autem vůbec přišlo, neboť už v době jeho příchodu do prodeje byly diesely na cestě do zapomnění. O to více za něj ale můžeme být rádi - nabízí vše v jednom a přitom jako ojetina nestojí nesmyslné peníze.

Stejně jako BMW a Mercedes-Benz i Audi usoudilo, že mezi standardními a ostrými modely existuje dostatečná propast na to, aby přes ni byl vybudován most. Kromě vozů ozdobených ikonickým logem RS tak přišly na trh i deriváty dekorované písmenem S. Od roku 2010 pak automobilka zavelela ke značnému rozšíření portfolia. Z onoho „eSka“ se totiž stalo označení pro jednu z vrcholných motorizací téměř každé řady. Ve stávající nabídce tedy nechybí jak S1, tak kupříkladu S8, SQ2 či SQ8.

My si dnes posvítíme na S4 generace B9, které bylo poprvé představeno v roce 2015 na autosalonu ve Frankfurtu. Ve srovnání s předchůdcem již zákazníci nemohli volit mezi manuálem a automatem, místo toho byla k dispozici jen druhá zmíněná převodovka. Ta byla zprvu spojena s třílitrovým benzinovým šestiválcem naladěným na 354 koní, ještě před faceliftem, který přišel v roce 2019, však v Evropě došlo na výměnu za třílitrový turbodiesel. Ten zprvu nabízel 347 koní, posléze výkon klesl na 341 koní.

Jako nová S4 aktuálně startuje na 1 859 400 Kč, což není málo, jelikož ale výchozí Audi A4 ještě letos čeká mezigenerační střídání stráží, není překvapivé, že na provedení B9 lze snadno narazit v bazarech. Ceny začínají na přibližně 600 tisících korun, což představuje opravdu razantní pád hodnoty. Je ale třeba dodat, že s takovými částkami jsou spojené exempláře s benzinovou jednotkou pod kapotou. Většina se pak nájezdem blíží metě 200 000 km, nebo ji překonává.

Právě nájezd je dle kolegů z Německa podstatný, pokud po ojetém S4 toužíte, a chcete, aby jeho vlastnictví bylo co možná nejméně problémové. Pokud však vezmeme v potaz jejich kritéria, mezi něž patří maximálně 30 000 km a první registrace od počátku roku 2020, je již třeba počítat s částkou přes milion korun. Více jeté kousky pořídíte od asi 850 tisíc Kč, což je ale pořád pěkná cena s ohledem na to, co všechno tohle auto spojuje v jednom - je rychlé, úsporné, praktické, prostě cokoli, co zrovna potřebujete.

Je čeho se obávat z hlediska spolehlivosti? V prvé řadě byste svou pozornost měli upřít na osmistupňový automat, který je majiteli kritizován nejčastěji. Problémy s řazením byly spojené hlavně s vozy před faceliftem, přičemž spočívaly ve vlastním softwaru značky. Stejnou převodovku ZF totiž používá i BMW, v případě mnichovské značky je ovšem chválena. K tomu ostatně dochází také u nových kousků, které již disponují novým softwarem. Rozhodně tedy prověřte, zda na update již došlo.

S4 hlavně v Německu často slouží jako firemní vůz, což znamená, že karoserie se i přes kvalitní materiály a slícování bude potýkat s mnohými škrábanci. Totéž platí o litých kolech, u aut s vyšším nájezdem pak dokonce s mnoha vadami na interiéru, ať již jde o ošoupaný volant a boční vedení sedadel, nebo o rachtající panely. Kontrolu si pak zaslouží také multimédia, stejně jako veškerá elektronika, která není spojena s motorovým prostorem.

Na diskuzních fórech jsme pak zachytili ještě četnou zmínku o úniku chladicí kapaliny, povětšinou kvůli prasklinám vodní pumpy. Všichni majitelé nicméně uvádí, že oprava proběhla bez problémů v rámci záruky. Jinak je samozřejmě třeba počítat s tím, že servis vám bude účtovat prémiové ceny, ať již jste první nebo desátý majitel. Jen samotné nahrazení brzdových destiček a kotoučů vás tak může vyjít na nižší desítky tisíc korun, zatímco prasklinka v čelních LEDkách již na ty vyšší.

Závěrečné slovo pak dáme kolegům, kteří proklepli dieselové S4 Avant, které bylo poprvé zaregistrováno v únoru 2020. Jako takové tedy ještě disponuje 347 koňmi, s nimiž jediný majitel najel jen 21 845 kilometrů. A zatímco na sobě nešetřil v rámci výbavy, která mimo jiné zahrnuje třízónovou klimatizaci, panoramatickou střechu a potahy z Alcantary, dodržoval i veškeré předepsané prohlídky. Vůz je tak v prvotřídním stavu, za 50 750 Eur (1,2 mil. Kč) navíc nový majitel může počítat i se zárukou. Také podobných zánovních ojetin je hlavně v Německu v prodeji dost.

Stávající S4 lze pořídit již za nějakých 600 000 Kč, a to s benzinovým motorem. Dieselové verze pořídíte od asi 850 tisíc korun. Většinou jde až o provedení po faceliftu, tady maximálně tři roky staré kusy s relativně nízkými nájezdy. Foto: Audi

