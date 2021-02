16 let starý dieselový Mercedes S ukázal, co svede na Autobahnu, v jednom je nepřekonatelný před 3 hodinami | Petr Miler

Dieselovým motorům by někteří nejraději uspořádali pohřeb, pro určitý typ aut a jejich využití jsou ale stále nepřekonatelnou volbou. I 16 let starý naftový Mercedes S 320 CDI to jasně ukazuje.

Když se občas chytáme za hlavu nad plány politiků přikazovat a zakazovat určité typy pohonů s tím, že nikdo nemůže vědět, kam nás vývoj posune za 15 let, brání je někteří s tím, že to není zase tak dlouhá doba. Ona to ale je dlouhá doba, z pohledu stále se zrychlujícího vývoje techniky je to spíše věčnost, během níž se může stát úplně cokoli. Stačí se podívat, v jaké pozici byly třeba dieselové motory před 15 léty, to kvůli svému rychlému vývoji Evropě stále více vládly. A kde byly o dalších 15 let dříve - to kvůli své neschopnosti podat rozumný výkon v rozumně kultivovaném balení neznamenaly téměř nic. V horizontu jedné a půl dekády takový vývoj předem neodhadl nikdo.

Dnes se může zdát, že dieselům odzvonilo, je to ale znovu spíše dílo regulací než jejich faktického úpadku. Pro důkaz se vrátíme o 16 let zpátky v čase, kdy na trh dorazil tehdy nový Mercedes třídy S generace W221, který se nejlépe prodával ve verzi S 320 CDI. Tedy s šestiválcovým dieselem o výkonu 173 kW (232 koní) a točivým momentem 540 Nm. Na více jak 2 tuny vážící auto to jistě nejsou ohromující hodnoty, ony ale stačí. A v kombinaci s dalšími vlastnostmi dieselů dělají z této verze žádoucí volbu i dnes.

Připomíná to přiložené video, na němž právě tohle eSko někdo prohání po německé dálnici. I z něj je patrné, proč lidé naftovou variantu volili nejčastěji - je to nikoli pomalé (stovka i dnes v praxi za 8,4 s, 100-200 km/h za 26,1 s, maximálka 250 km/h) auto, které sice v nízkých rychlostech připomene, že jej pohání rachtavý motor, ve vyšších rychlostech se ale zcela ztrácí v ostatních zdrojích hluku. K tomu dokáže s podobným autem hýbat snadno za méně než 10 litrů nafty na 100 km a v závislosti na velikosti nádrže zajistit až 1000kilometrový dojezd na tankování, který kdykoli snadno doplníte během pár minut.

Právě v tomto ohledu hledají diesely obtížně sobě rovného - ve velkých a těžkých autech, jako je toto nebo jakými jsou větší SUV, je to jediný způsob pohonu, který zajistí příjemnou, nenucenou dynamiku za minimální hlučnosti a více než přijatelné spotřeby paliva s rozumným akčním radiem. Výsledkem je dokonalý polykač dálničních kilometrů a není šance, aby se mu dnes vyrovnalo cokoli benzinového, natož pak elektrického.

Bavíme se navíc o 16 let starém autě, které dnes s nájezdem okolo 200 tisíc km, jako má to na videu, koupíte bezpečně do 200 tisíc Kč. Přidejte si k tomu, že jde o luxusní, prostorný, velmi dobře vybavený vůz a je to skoro okouzlující mix vlastností, za danou cenu určitě. Dnešní diesely umí ještě více, mohou být podstatně výkonnější, tišší a přitom úspornější, doba jim ale nepřeje. A to přesto, že ve zmíněných ohledech nebyly překonány a i toto 16 let staré auto by leckterý modernější pokus o jinou technickou alternativu svým celkovým mixem vlastností strčilo do kapsy.

16 let starý Mercedes S 320 CDI W221 umí na německé dálnici pořád ukázat, čím je výjimečný, takové auto dnes pořídíte snadno do 200 tisíc Kč. Ilustrační foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Automobile DY@Youtube

