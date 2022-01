Nové Audi RS3 je raketa pro každý den pro ještě obyčejné lidi, i na mokrém Autobahnu jede pekelně před 3 hodinami | Petr Miler

Nebudeme říkat, že je levné, to opravdu není, uvážíme-li ale, jakou dynamiku nabízí a s jakou každodenní použitelností ji kombinuje, pak nabízí víc než mnohé supersporty za zlomek jejich cen.

Audi loni představilo novou generaci Audi RS3 a byť panovaly obavy, co z jednoho z nejlepších kompaktů všech dob za současných regulací zbude, automobilka je rychle rozptýlila. Pravda, vůz nepředstavuje oproti předchozí generaci žádný dramatický pokrok, však stojí na stejné platformě a používá evoluci téhož motoru. S řadou drobných vylepšení jde ale o ještě lepší auto než kdy dříve.

Pod kapotou tedy zůstal ikonický 2,5litrový pětiválcem s turbem, který produkuje rovných 400 koní. Ty mají RS3 dotlačit na stovku za 3,8 sekundy, což je výtečný čas, který jsme si donedávna mohli spojit pouze s nejdražšími supersporty. Dnes ale můžete mít takovou akceleraci ve voze, s nímž jste o pár hodin dříve odvezli děti do školky a bez výsostných znaků si jej lidé snadno spletou s dieselovou A3 s paketem S-line.

Tím bychom mohli skončit a dál vám jen doporučit návštěvu dealera, neboť jsme si skoro jistí, že takové auto si můžeme jako nové koupit naposledy. Sluší se ale dodat, že Audi nemá ve zvyku zveřejňovat data o dynamice tak, že jde o nejlepší dosažitelný údaj, který v praxi nezopakujete jinak než s Twiggy za volantem, naopak. Němci chtějí, aby udávané akcelerace šlo dosáhnout kdykoliv a kdekoliv bez ohledu na teplotu, nadmořskou výšku či charakter povrchu. V praxi je tak zrychlení obvykle ještě lepší, a to o hodně.

Nejlépe to ukazuje přiložené video lidí z AutoTopNL, kteří novou RS3 vytáhli mimo jiné na obvyklá měření na německou dálnici. Smyslem bylo i předvést tuningový výfuk od LCE, tady ale nemáme pocit, že by se něco zajímavého stalo. Nová RS3 má bohužel filtr pevných částic, který zvukový projev citelně tlumí a ani takový výfuk se zdaleka nevyrovnává někdejšímu továrnímu výfuku z řady Performance, který v předchozí generaci doslova střílel. Nicméně výkon zůstal na 400 koních, takže můžeme vidět, co auto dovede. A vážně je na co koukat.

I za na velmi mokrém povrchu totiž RS3 jede lépe, než Audi udává. Je to skutečně raketa pro každý den, i za takových podmínek zrychlí na stovku za pouhé 3,7 sekundy, na dvoustovce je za dalších 9,3 sekundy. To je opravdu hranici uvěřitelnosti, vzhledem ke všemu zmíněnému rozhodně. Auto dnes s karoserií Sportback startuje v ČR na 1 583 900 Kč, což je samozřejmě spousta peněz na kompaktní vůz, ale uvážíme-li, že milion dnes snadno dáte za lepší Octavii a tady jsme u naprosté špičky stejné třídy, která na mokru dynamikou snadno zastíní supersporty za 5 nebo 7 milionů, je to prostě dobrá nabídka. Auto navíc nezaujme jen dynamikou v přímce, velmi sympaticky se předvedla i na Nordschleife.

Může působit bláznivě dát skoro 1,6 milionu za auto nižší střední třídy, ale tohle je Audi RS3. Kombinací dynamiky a použitelnosti svou cenu ospravedlňuje hned několikrát, však se podívejte níže, jak jede na mokru. Foto: Audi

