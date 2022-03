Britská královna znovu osedlala jeden z největších automobilových propadáků dějin, zdá se být fit před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Jaguar

Její Veličenstvo osobně je nejlepším důkazem toho, že co je pro jednoho naprosto nezajímavým vozem, může být pro jiného automobilovou láskou na celý život. Při svých možnostech a ve svém věku dál sedlá starý Jaguar, který vznikl z obyčejného Fordu Mondeo.

Nedá se říci, že by Jaguar s kombíky udělal velkou díru do světa, to spíše naopak. Jeho X-Type Estate, vůbec první kombi v nabídce značky, se stal v průběhu předminulé dekády jedním z největších automobilových propadáků vůbec. Byl tehdy symbolem úpadku Jaguaru a někteří mu předpovídali budoucnost symbolu úplného konce britské klasiky. To se naštěstí nestalo a byť Jaguaru s Land Roverem se ani teď dvakrát nedaří, na X-Type se dá hledět i pozitivněji.

Je to totiž právě tohle auto, ve kterém byla čerstvě nafocena britská královna Alžběta, jak opouští hrad Windsor. Za jiných okolností by to nebylo až tak neobvyklé, okolo královnina zdraví ale panují po prodělaném covidu nejasnosti a není to až tak dávno, co světem kolovaly později vyvrácené zprávy o její smrti. Její Veličenstvo je ale zjevně v dostatečně dobré kondici na to, aby v 95 letech usedlo do auta a vyrazilo na špacír se svými psy, třebaže osobně už Alžběta II. neřídila.

Dodejme, že není úplně obvyklé vidět britskou královnu zrovna v tomto voze, poslední dobou si jej ale oblíbila. Dříve byla obvykle zachycena za volantem některého z Land Roverů, dnes už klasický X-Type ale měla a má stále k dispozici a zjevně jej s ním pojí pevné pouto. Je také možné, že si relativně nenápadným vozem chtěla pomoci k většímu soukromí, to se ale zjevně tak úplně nepodařilo.

Vůz je to už dost starý, ve vyobrazeném provedení byl vyráběn jen mezi léty 2004 a 2009 a podle dostupných informací je kus sloužící u královského dvora vybaven motorem 3,0 V6 s výkonem až 231 koní, který míří na kola přes pětistupňový automat. Ani královnina přízeň mu ale svého času nezajistila popularitu, vůz byl v zásadě přepracovaným Fordem Mondeo té doby a nebyl s to rozumně konkurovat technicky vyspělejším německým modelům stejné třídy, jako bylo BMW řady 3. Bavorská trojka jej i v dobách jeho největší slávy prodejně překonávala jen v Evropě skoro desetinásobně.

X-Type platí za velký prodejní propadák, který málem stáhl ke dnu celý Jaguar, britská královna jej ale stále používá jako jedno ze svých aut. Ilustrační foto: Jaguar

Zdroj: Auto Evolution

Petr Miler

