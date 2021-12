Brutální Alfa Romeo se 700 koňmi na 820 kg létá jako Formule 1, připomíná auto přidělané na křídle před 5 hodinami | Petr Miler

Alfa Romeo 4C je pozoruhodný malý sporťák už ve standardním provedení, jeho parametry ale blednou ve srovnání s tím, co si nechal postavit Alessandro Gabrielli. Jeho stroj skutečně nemá daleko k Formuli 1.

Je to jedno z aut, které nadšence od pohledu ohromí, však jde o minimalisticky pojatý sporťáček, který se i přes relativně malý motor honosí pozoruhodnou dynamikou. Takový italský Lotus? V podstatě ano, i to lze o Alfě Romeo 4C říci, nekriticky žasnout nad ní ale budete jen do chvíle, dokud si s ní nesjedete. Ne snad, že by šlo vyloženě o zklamání, auto je ale už příliš malé a lehké na to, aby svou dynamiku bylo schopno rozumně využít, zejména pak ve vyšších rychlostech.

Auto na videu níže je také Alfa Romeo 4C, ač se to zprvu nezdá. Člověk by řekl, že je to snad nějaká motokára s kapotáží, protože není možné, aby 4C měla takhle malá kola. Jenže když se podíváte pozorně, zjistíte, že to skutečně je 4C, jen poněkud zvláštní. Jde o speciál postavený pro závody do vrchu firmou Picchio, který v letošním šampionátu používal Alessandro Gabrielli.

Alfa 4C byla skutečně použita jako základ. Její karbonová vana tvoří šasí auta a zůstává i původní základní tvar. Jenže asi není panelu karoserie, který by nebyl alespoň upraven pro závodní použití. A přední světla tu nejsou vůbec, jakkoli se to nemusí zdát - v rozích auta jsou jen nálepky. Obrovské změny v aerodynamice jsou samozřejmostí, vidíme lízátko vpředu, zvětšené nasávací otvory po stranách a hlavně gigantické křídlo na zádi a snad ještě větší difuzor pod ním. Tohle auto vypadá, jako by někdo přidělal vůz na křídlo, ne křídlo na auto.

Upravený byl i motor, původní čtyřválec o objemu 1,75 litru, který v sériovém modelu dává 240 koní, je zde nahrazen upravenou verzí firmy AER s objemem 2,0 litru a výkonem - chyťte se něčeho - 700 koní. Spojíme-li si to s hmotností pouhých 820 kg, máme před sebou vůz s parametry blížícími se speciálům F1. A jak můžete vidět na onom videu níže, stroj také podobným způsobem létá po trati, je vskutku mimořádně rychlý.

Sériová Alfa 4C je pozoruhodné auto, poněkud ale bledne vedle speciálu z videa níže. Ten má sice pořád čtyři válce, ale na kola posílá 700 koní při 820 kg hmotnosti. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

