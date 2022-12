Carlos Sainz dostal od Ferrari k Vánocům nové služební auto. A to si pište, že to není Octavia TDI

A nejenže jde o zajímavý stroj, španělskému pilotovi byl přizpůsoben na míru. Specifické navíc nejsou jen věci jako barevné provedení, v interiéru se našlo i místo pro Sainzovu přezdívku.

Každá práce má své stinné stránky a být pilotem Formule 1 jistě není výjimkou, přesto se asi shodneme, že pro automobilového nadšence jde o džob snů. Vydělávat si spoustu peněz tím, že asi dvacet víkendů v roce krotíte nejrychlejší závodní stroje planety? Nechali bychom si říci, jakkoli je jasné, že i za tímto pozlátkem jsou roky dřiny, utrpení a zklamání.

Nejde ale jen o závodění s ef-jedničkami, celý svět královské motoristické disciplíny je až k prasknutí naditý výjimečnými auty. Carlosu Sainzovi mladšímu se zprvu vyhýbala, jako mladý pilot jezdil Volkswagenem Golf v době, kdy jeho konkurenti dávno sedlali superauta všeho druhu, tyto časy jsou ale dávno pryč. Už po nástupu k britské stáji byl vídán ve vozech jako McLaren 720S, po přestupu k Ferrari si jen pomohl.

Minulý rok si mohl vybrat nový služebák a nic jako Škoda Octavia TDI mu nabídnuto nebylo. Sáhnout mohl po na míru specifikovaném modelu 812 Competizione a přesně ten mu nyní Ferrari dodalo. Na fotkách níže můžete vidět jeho šedě zbarvený stroj, který si převal akorát v čase Vánoc (dokonce s tou správnou čepicí na hlavě) za přítomnosti týmového kolegy Charlese Leclerca. A zdá se, že mu vůz udělal radost.

Matně šedé provedení s šedými koly je krajně neobvyklé a popravdě řečeno není úplně podle našeho gusta, ale asi bychom se ani za takových služební vůz nezlobili, však verze Competizione vznikla jen v 999 kusech. A je tu jeden zajímavý detail - v interiéru zbyl prostor pro nápis „Smooth Operator”, tedy Španělovu přezdívku. Podívejte se na to sami, nám běžným smrtelníkům nezbývá než snít nebo šetřit.

Here a closer look at Carlos's customized Ferrari feat. Charles also having a look at it



x freschezza_ https://t.co/nj4VFFpbQz pic.twitter.com/m34BdDhhI6