Češi si pohráli se Škodou Octavia III, udělali z ní sporťák s motorem uprostřed před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Třetí generace Octavie se objektem zájmu odvážných úpravců stává díky své dostupnosti stále častěji, udělat z ní sporťák s motorem uprostřed je ale přesto nevídané. Rostislav Prokop se do toho s bratrem pustili, v jejich případě ovšem tradičně jen na počítači.

Český designér Rostislav Prokop už proslul tím, že s auty dělá věci, do kterých se jiní nepouští. Je to dáno nejen jeho kreativitou, ale také tím, že je nemění ve skutečnosti, ale využívá možností počítačových programů, které představivosti meze nekladou. Naposledy jsme vám od něj ukázali extrémně sníženou Škodu Karoq, která se rázem z SUV změnila na divoký hatchback či kombík. Podobné konverze ale nemusí končit zde.

Nejnověji si Rostislav Prokop pozval na pomoc svého bratra a společně se pustili do jiné škodovky, do Octavie třetí generace před faceliftem. Tentokrát už ale nešlo o cokoli, co by šlo označit za tuning, ale kompletní konverzi, která z podobně stylizovaného stroje udělala docela jiný vůz. Krom světel a pár základních designových linek nezůstal kámen na kameni a z auta se stal dvoudvéřový sporťák s motorem uprostřed.

Udělat něco takového ve skutečném světě za pomoci technických základů Octavie III by bylo zřejmě nereálné či přinejmenším nesmyslné, Prokopovi ale použili za základ svých designových hrátek současnou Hondu NSX a na ní už by fakticky stavět šlo. Jaký by takový stavba měla smysl, je jinou otázkou, kdo by ale chtěl mít škodovku, jakou nenabízí ani samotná Škoda, pro toho by jistě šlo o zajímavou vizi.

Dodejme, že myšlenka samotného sportovního kupé Škody není zase tak bláznivá, jak se může zdát - automobilka ještě do konce 80. let prodávala tehdejší Rapid a když na trh mířil ten novodobý, zcela seriózně pracovala na jeho verzi Coupe s motorem 1,8 TSI a dotáhla to s ním až do fáze pojízdných prototypů. Výrobu nakonec nepoznal, stejně jako ji jistě nepozná ani Octavie s motorem uprostřed. Občas ale není špatné snít o tom, co by mohlo být a přesto nebude.

Jak vypadá Škoda Octavia III ve své standardní podobě, ví asi každý. Rostislav Prokop z ní za pomoci svého bratra udělal sportovní kupé s motorem uprostřed, jak ukáže video níže, bohužel ale jen na počítači. Foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

Zdroj: Rostislav Prokop@Instagram

Petr Miler