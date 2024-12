Číňané teď v crash testech bourají auta tak, že to do jednoho napálí dvěma jinými zboku naráz před 11 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Automobilový sendvič? Hamburger test? Nebo snad čínská trojka? Říkat se tomu dá lecjak, na každý pád tomu nelze upřít kreativitu, která nakonec ukazuje, jak daleko se posunula pasivní bezpečnost aut z Číny.

Crash testy neboli nárazové zkoušky se prostřednictvím fyzických simulací pokouší napodobit různé typické nehody, ke kterým se v běžném provozu můžete nejčastěji připlést, a zkoumají, jak v nich to či ono auto obstojí. Je to logický postup, který nepochybně vede k tomu, aby se ten který vůz při nejčastějším typu nehod postaral o posádku co možná nejlépe. Jenže podobný přístup současně darem i prokletím.

Už před víc jak dekádou se totiž ukázala jeho ošidnost. Jakési „normované nárazy” a schopnost aut v nich obstát začala pro automobilky znamenat tolik, že vývoj vozu nasměrovaly tak, aby jejich vozy co nejlépe obstály v těchto zkouškách a pak... Pak už jim to bylo jedno. Čest výjimkám, třeba Volvo to nedělalo, ale na konstrukci spousty aut bylo vidět, že když je vystavíte trochu jinému než obvyklému typu nehody, mohou najednou i s pěti hvězdičkami na klopě dopadnout velmi tristně.

Tato historie tedy dává jisté ospravedlnění jinak celkem nesmyslnému testu čínského Chery, které svůj Exeed Sterra ES vystavilo jakési sendvičové zkoušce. Tohle auto tedy postavilo na plac, z každé strany do něj současné poslalo dva jiné vozy a bum, oba stroje ho slisovaly naráz. Je to skutečně docela absurdní situace, neboť takovou nehodu jsme v životě neviděli, Chery ji ale ospravedlňuje tím, že se přece může stát při nepovedené 180° otočce přes oba pruhy na dvouproudé silnici. Tak ano, teoreticky může, ale reálně by to chtělo extrémní shodu okolností. Nicméně tím jsme zase na začátku - jsou to nevyzpytatelné situace, které vás i v moderních autech mohou zabít, ne ty typické.

Nemusíme říkat, že Chery v tomto testu obstálo s pozoruhodným nadhledem, jinak by se tím nechlubilo. Celá zkouška proběhla v čínském Tianjinu za podpory tamního automobilového technologického a výzkumného centra CATARC. A aby byla náležitě fér, všechna auta byla stejného typu, tedy i ty dva bílé stroje jsou Sterry ES. Každá z nich do třetího sourozence nabourala rychlostí 60 km/h v úplně stejný moment, ale do jiného místa a pod jiným sklonem - jedno do předního rohu pod úhlem 30 stupňů od příčné osy vozu, druhé přímo do prostoru pro cestující z pod úhlem 0 stupňů od příčné osy, tedy kolmo k boku.

SrŽe to Exeed Sterra ES přečkala s relativně drobnými následky pro vůz i jeho posádku, nepřekvapí, jinak bychom se o tom nedozvěděli. Obecně ale překvapit může, jak se vůz popasoval s tlakem blížícím se až 35 tunám. Chery k tomu říká, že sloupky náraz vydržely, všech sedm airbagů se nafouklou a dveře se automaticky odemkly. Byla také aktivována funkce tísňového volání. A protože jde o elektromobil, podstatné je i to, že baterie nevykazovala žádné poškození hrozící požárem.

Samozřejmě, jde o nestandardní zkoušku realizovanou pod dohledem automobilky, takže nelze mluvit o objektivním a srovnatelném testu. Přesto to z toho, co víme, vypadá, že pasivní bezpečnost tohoto „Číňana” je opravdu na výši. Podívejte se na to sami.

Číňané se dnes s crash testy svých aut nemažou, to je zjevné. Foto: Chery



Kdybyste měli zájem, tady máte pohled na Exeed Sterra ES v poněkud lepší kondici. Foto: Chery

Zdroj: Chery

Petr Miler

