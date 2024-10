Dvě Bugatti Chiron se srazila při pokusu o předjetí náklaďáku. I ten od nich schytal takovou ránu, že šel „přes boudu” před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Richard Chlad a Zdeněk Passer se potkali na silnici a rozdali si to ve svých autech? Podle všeho ne, i tak můžeme mluvit o mimořádně kuriózní nehodě, která přidělá vrásky pojišťovně, která celou tuhle polízanici bude muset „zatáhnout”.

Kolikrát jste na silnici potkali Bugatti Chiron? A kolikrát jste viděli dvě najednou? Tuším, že už v prvním případě bude typickou odpovědí „nikdy” - Chironů byla vyrobena hrstka, majitelé s nimi jezdí zřídka a v Evropě nebo v Česku to obvykle není. V druhém případě bude odpovědí stejné slovo snad skoro pokaždé - ani já jsem nikdy neměl tu čest se dvěma Chirony bok po boku, a to auty žiji málokdo jiný.

Na videu níže můžete vidět tyhle stroje najednou hned tři, a tak není divu, že si okamžitě získaly pozornost veškerého okolí. Stalo se tak při příležitosti akce Bugatti Grand Tour Morocco, kterou organizovala přímo automobilka v rámci zkoumání nejen automobilových krás Marockého království. Jistě doufala v jiný výsledek, při jednom z přesunů mezi vytyčenými lokacemi ale došlo k nehodě, jaká se nevídá.

Příčina přitom byla banální a nejméně dva ze zúčastněných si musí sypat popel na hlavu za své amatérské selhání. Trojice Chironů totiž při jízdě po dvouproudé silnici s obousměrným provozem dojela pomalu jedoucí náklaďák, který pochopitelně chtěla předjet. První řidič ale zaváhal a nevyužil dostupný prostor, čehož se rozhodl využít ten druhý v pořadí a předjet náklaďák i Chiron před ním. Oba ale chybovali, když si ten první svůj původní záměr později rozmyslel a nezkoumal, zda předjíždět nezačal někdo za ním. A ten druhý nepředjímal, že jeho kolega přesně tuhle chybu může udělat. Výsledkem byla kolize obou aut, která jednomu Chironu pochroumala příď a druhý poslala mimo silnici.

Při „sranda jízdě do nikam” naprosto zbytečná nehoda, které se dalo předejít už dodržením klasického pravidla, že „smečku aut” vede vždy ten nejlepší řidič, který v podobné situaci nezaváhá a po silnici se pohybuje maximálně odpovědně. A ti ostatní jej budou jeho rozhodnutí respektovat a nepokoušet se předjet v momentě, kdy budou mít pocit, že by šlo situaci řešit jinak. Ale to není vše. Jedno z Bugatti narazilo do zadní části náklaďáku, což i těžký nákladní vůz rozhodilo tak, že auto po chvíli opustil silnici, převrátil se přes střechu a skončil kdesi v přilehlé krajině. Jen třetí Chiron byl schopen se všemu vyhnout.

Níže můžete vidět samotnou nehodu i její následky, nikomu živému se naštěstí nic vážného nestalo. Auta neměla to štěstí, ta ale jistě u Bugatti rádi opraví. Za kolik? To nechceme domýšlet, půjde nejméně o vyšší desítky milionů korun, poškozených částí je tu nemálo. Pokud to dostane na triko jedna pojišťovna (protože de iure byl všechno chyba řidiče, který začal předjíždět pozdě a ignoroval vůz vedle sebe), může se pořádně prohnout. Podívejte se na to sami...

Do nehody se připletly poněkud méně specifické kusy Bugatti Chiron, než je provedení Vague de Lumiere, oprava obou, vlastně tří aut ale bude jistě sakramentsky drahá i tak. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: Fouad Cmoi@X, Tanjaoui.tv, The Supercar Blog

Petr Miler

