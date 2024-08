Elektrický Mercedes shořel v podzemním parkovišti, ani se nenabíjel. Poškodil 70 aut, požár řešilo 177 hasičů po 8 hodin dnes | Petr Miler

/ Foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Auto před objektivem bezpečnostní kamery dramaticky vzplálo v 6:15 ráno a pro obyvatele přilehlé budovy to nebylo pěkné probuzení. 209 lidí muselo být evakuováno, 20 z nich včetně 7 malých dětí skončilo v nemocnici. To vše kvůli jednomu jedinému autu.

Mercedes s elektromobily zatím mnoho štěstí nenadělal. Jejich mizerné prodeje už negativně ovlivňují hospodářské výsledky firmy a donutily automobilku odstoupit od záměru neprodávat za pár let nic jiného. Radostný takový stav pochopitelně není, ještě by jej ale šlo snášet lépe, kdyby šlo o nějaké vytoužené, „jen” velmi drahé vozy, které sice složitě bojují o kupce, ale automobilce aspoň zlepšují image. Ani to se neděje. Modely EQ jsou obvykle hodnoceny jako designově mdlé a technicky nezajímavé, navíc jsou spojovány se spektakulárními požáry.

Můžeme se tisíckrát přít o to, jak interpretovat data o pravděpodobnosti vzniku požáru auta v závislosti na jeho pohonu, neboť fakticky jistě korektní data o menší četnosti vzplanutí elektrických vozů zaručeně nevykreslují celou realitu kvůli jejich nesrovnatelně menšímu průměrnému stáří. Bez ohledu na výsledek takových debat ale není nutné diskutovat o tom, že potýkat se s takovými požáry je mimořádně náročné, jak hasiči marně léta varují. A poslední případ z jihokorejského Incheonu je v tomto ohledu velmi výmluvný.

Jak informují lokální média a je dobře patrné i ze záběrů bezpečnostních kamer níže, byl to znovu Mercedes EQE, který dramaticky vzplanul v podzemním parkovišti bytového komplexu. Auto se ani nenabíjelo, přesto z něj v 6:15 začal stoupat intenzivní bílý kouř, který předcházel jasným plamenům, jež později zasáhly okolní auta.

Intenzita požáru musela být ohromná, neboť na místě bylo postupně nasazeno celkem 177 hasičů a 80 kusů hasičské techniky. Zdroj uvádí, že hašení požáru trvalo dlouhých 8 hodin a zásah znamenal nutnost evakuovat 209 lidí z přilehlé budovy. Dvacítka z nich včetně sedmi dětí ve věku do 10 let musela být převezena do nemocnice kvůli intoxikaci kouřem, kde skončil také jeden z hasičů. Požár přesto poškodil dalších 70 vozidel v blízkosti.

Přesná příčina neštěstí je v tuto chvíli pochopitelně neznámá, mluví se o kdečem od výrobní vady až po následek předchozího kontaktu bateriového paketu s předmětem na silnici. To ale nakonec není důležité, jde tu hlavně o varovné následky požáru jednoho jediného auta, které důrazně připomínají, proč elektromobilům stále více parkovacích domů, lodí apod. zakazuje vjezd. Automobilka zatím k věci prohlásila jen tolik: „V tuto chvíli nemůžeme potvrdit podrobnosti o přesném modelu a bateriích. Bereme ale věc velmi vážně a uděláme vše, co bude v našich silách, abychom spolupracovali s hasiči, abychom zjistili přesnou příčinu.”

Není to poprvé, co vidíme dramaticky shořet Mercedes EQE v garáži, tento případ se stal loni. Ani tenkrát auto nebylo nabíjeno. Ilustrační foto: St. Johns Fire Rescue, CC0 Public Domain

Zdroje: Korea JoongAng Daily, Mercedes-Benz

Petr Miler

