Ferrari upravené na 781 koní se běžným provozem prohnalo rychlostí přes 300 km/h, zní jako staré Formule 1

/ Foto: Novitec Group, tiskové materiály

Auto s takovým výkonem je pořád výjimečná věc, aby jím ale disponoval nějaký vůz s atmosféricky plněným motorem, to je něco naprosto raritního. F12 upravená u Novitecu to dokáže. A zní opravdu božsky.

Jsou auta, která se dostávají do hledáčku úpravců celkem běžně, vozy koncernů Volkswagen či BMW budiž příkladem. V souladu s tím existuje také nespočet firem, které se jejich modifikacemi zabývají, v případě exkluzivních vozů ale platí jiné pořádky. Taková Ferrari jsou mnohými považovaná za dokonalá, a tak si na něj málokdo troufne sáhnout. A když už to někdo udělá, málokdy se setká s kladnou odezvou u publika.

Německá firma Novitec je výjimkou. Laděním Ferrari se zabývá už od roku 1989 a vydobyla si na tomto poli značné renomé. V minulosti si tedy neodpustila ani hrátky s dnes už nevyráběným modelem F12berlinetta, kterému se na zoubek podívala hned několikrát. Nejvýrazněji se ta stalo v případě verze nazvané N-Largo, která auto změnila skoro k nepoznání. Nový bodykit auto roztáhl až na 2 050 mm nejen díky nafouklým blatníkům či modifikovaným prahům, ale i díky novým nárazníkům. Kapota pak dostala více ventilačních otvorů, zatímco o lepší přítlak se postaralo nové zadní křídlo. Vše, včetně krytů zpětných zrcátek, pak nepřekvapivě vzniklo z karbonu.

Atmosféricky plněný, 6,3litrový dvanáctiválec se též dočkal ladění, konkrétně upraveného sání, řízení a nového výfukového systému. Nabídl tak až 781 koní výkonu, tedy o 41 koní víc než sériové provedení. Díky tomu má dosáhnout rychlosti až 350 km/h, čemuž lze při pohledu na přiložené video lidí z AutoTopNL pořízené na německé dálnici docela snadno věřit. Vůz v běžném, ne úplně malém provozu poletuje i rychlostmi přes 300 km/h s lehkostí, především při tom ale fantasticky zní. Ječivý zvuk připomíná Formuli 1 v časech Michaela Schumachera a jeho předchůdců, je to vskutku opojný projev. Nakonec, co vám budeme povídat, prohlédněte si to a poslechněte si to sami níže.

Novitec N-Largo je přepracovaným Ferrari F12, které se i vizuálně podstatně změnilo. Nabídlo ale také výkon až 781 koní spolu s upraveným výfukovým systémem. Jede a zní pekelně, jak můžete vidět níže. Foto: Novitec Group, tiskové materiály

Zdroj: AutoTopNL@Youtube

