Ferrari za 70 milionů na neoriginálních kolech se nevidí každý den, z vzácného dělají zcela mimořádné před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: HRE Wheels

Pro spoustu aut jsou neoriginální kola vzpruhou, může jít o vzhledové i technické vylepšení. Na limitovaných autech za desítky milionů je ale jakýkoli odklon od originality považován za hřích. Majitel tohoto Ferrari Enzo zjevně zhřešil a nestydí se za to.

Pokud si někdo koupí ojeté auto, je vcelku běžné, že se jej záhy pokusí vylepšit novými neoriginálními koly. Typické bývá, že beztak potřebuje nové pneu, stará kola jsou zašlá, malá či jen ocelová, a tak koupě obutí i s kvalitními disky dává smysl - auto bude hezčí a dost možná bude i lépe fungovat. Pochopitelně lze pořídit také ta originální, ale bývají docela drahá, neúměrně své technické kvalitě a pokud si koupíte třeba 10 let staré BMW za pětinu jeho původní ceny, asi si k němu nepřikoupíte nové disky od automobilky klidně za 100 tisíc Kč.

U nových aut už je to ale běžné o poznání méně. U těch levnějších se to vídá, třeba si někdo koupil nový vůz na „plecháčích” a lepší kola se rozhodl přikoupit až později. Ale ruku na srdce, kolikrát jste viděli třeba zánovní BMW na neoriginálních kolech? Neříkáme, že to neexistuje, ale je to výjimečné a stává se to ještě výjimečnějším, čím výše v „potravinovém řetězci” půjdeme. Porsche na neoriginálních kolech? Nebo Ferrari na neoriginálních kolech? To už jsou opravdu rarity, zvláště u vrcholných modelů. Dnes vám ovšem jednu takovou ukážeme.

Jde o jedno z 399 vyrobených Ferrari Enzo, absolutního vrcholu produkce italské automobilky z přelomu milénia, který se dnes prodává za ceny okolo 70 milionů korun. Auto s motorem 6,0 V12 schopným generovat až 660 koní v 7 800 otáčkách je vzácným strojem v jakékoli podobě, v tomto případě jde ale o velkou raritu per se. Máme před sebou jeden z pouhých osmi kusů vyrobených ve stříbrném provedení, z nichž pouze čtyři skončily v USA. A řekli bychom, že tato barva autu docela sluší, činí jej poněkud odolnějším proti zubu času, alespoň podle nás.

Právě jeden z amerických vlastníků se vůz rozhodl dále vylepšit neoriginálními koly od firmy HRE, která se tím náležitě pochlubila. Jedná se o její design Classic 305, který se zase tak neliší o originálního pojetí a stříbrnému autu docela sluší. A novými Pilot Sporty od Michelinu bude vůz jistě i lépe fungovat. Výsledek zhodnoťte sami, z vzácného auta ale tato kombinace jistě dělá zcela mimořádné - takovéto Ferrari Enzo jezdí po světě zaručeně jedno jediné.

Ferrari Enzo na neoriginálních kolech nevidíme poprvé, je to ale velmi výjimečný pohled. A máme pocit, že v tomto případě neobvyklému, stříbrně lakovanému kousku sluší. Foto: HRE Wheels

Zdroj: HRE Wheels

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.