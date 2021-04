Fotky z paluby nejdelšího linkového letu světa ukazují mizérii současného létání před 9 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Airbus

Těžko říci, zda jsme z nejhoršího venku, rádi bychom to vyslovili nahlas. Tak či onak linkových letů opět přibývá, na tom nejdelším vůbec ale počet členů posádky převyšuje počet cestujících.

Že koronavirus změnil svět, nemusíme opakovat, některé obory ale zasáhl mnohem více než jiné. Jedním z těch nejvíce dotčených je cokoli souvisejícího s turistikou a čím dálkovější je, tím hůře to s ní vypadá. Zatímco projít se do nejbližšího lesa bylo možné téměř vždy, zajet si do Prahy bylo do minulého týdne komplikované, podívat se do Paříže velmi komplikované a zaletět si třeba do Kalifornie téměř neschůdné. V tomto kontextu není divu, že letecká doprava trpí více než jakákoli jiná.

Podobně je tomu už přes rok, nakonec jsme vám po prvním rozpuku pandemie ukazovali, jak to tehdy vypadalo na letištích a v letadlech. Jak to v nich ale vypadá dnes? Leckdo by mohl čekat, že situace se zlepšila a ona se opravdu pomalu zlepšuje, pohled do nitra speciálního Airbusu A350-900ULR, který obsluhuje nejdelší linkový let světa mezi Singapurem a New Yorkem, ale mnoho optimismu do žil nedodává.

Tento svým způsobem extrémní let, který je delší než 15 000 km a trvá přes 18 hodin, za normálních okolností zvládne obsloužit až 161 cestujících sedících na 94 sedadlech běžné a 67 sedadlech první třídy. Fotky Steva Giordana ale nejlépe ukazují jeho aktuální mizérii - v letadle neseděl téměř nikdo a 13 členů posádky se staralo o pouhých 11 pasažérů v celém Airbusu. Jistě, 11 je více než 1 nebo dokonce 0, že to je tragicky málo, ale asi nemusíme dodávat.

Pokud se ptáte, jaký smysl má pro Singapore Airlines takový let nyní odbavovat, je to správná otázka, logické odpovědi jsou nejméně dvě. Jednak může chtít dávat najevo, že je pořád tady, nabízet alespoň část standardních služeb a utrpěné ztráty brát jako investici do marketingu. A nebo se alespoň částečně zahojí na transportu nákladu, který se do letadla též nějaký vejde - nákladní lety ani během uplynulého roku nikdy neztratily svou relevanci. Tak či onak je to smutný pohled.

Airbus A350-900ULR je pozoruhodný stroj a slušelo by mu, kdyby mohl opět řádně sloužit ke svému účelu. Jak ale můžete vidět na záběrech níže, absolvuje nyní své 18hodinové lety prakticky prázdný. Ilustrační foto: Airbus

11 total passengers tonight on SQ24 - the longest commercial flight in the world SIN-JFK. We’re nearly 20% of the paying passengers and we’re outnumbered by crew 13:11. pic.twitter.com/HDF2ohr9OK — Steve Giordano (@JTTsteve) April 12, 2021

Zdroj: Steve Giordano@Twitter

Petr Miler