Jeden z favoritů WRC spektakulárně havaroval na domácí rallye, auto opakovaně poslal přes střechu, zázrakem minul stromy

/ Foto: Hyundai

Tohle mohlo dopadnou velmi, velmi špatně, shodou příznivých okolností ale mistr světa z roku 2019 odešel z nehody i se svým navigátorem nezraněn. Na estonské rallye se z hrdiny v nulu proměnil během pár minut.

Máme pocit, že světový šampionát v rallye, kterému snad ani u nás dávno nikdo neřekne jinak než WRC, ztratil spoustu ze své někdejší atraktivity. Podobně jako jiné sportovní disciplíny dojíždí na přílišné regulace a odtažitost používaných aut od skutečného světa, přitom zrovna pořadatelé tohoto mistrovství mají táhnoucí příklady přímo před očima. V časech slavné skupiny B měly světové rallye všechno - úchvatná sportovní klání a snad ještě úchvatnější silniční homologační verze tehdejších soutěžních strojů, které dodnes platí za legendy svého druhu. Stačilo by udělat totéž bezpečněji a úspěch by se dostavil.

Těžké nehody se ostatně stávají i za současných omezení, to hlavně bezpečnost samotných aut se stará o to, že nemají vážnější následky. Své o tom na domácí estonské rallye zjistil Ott Tänak, jeden z favoritů šampionátu a mistr světa z roku 2019 jezdící na Hyundai, který do soutěže vlétl ve velkém stylu. Hned záhy z ní ale zase vylétl. První rychlostní zkoušku totiž vyhrál s třísekundovým náskokem, v té druhé spektakulárně havaroval.

Doslova se tak proměnil z hrdinu v nulu v řádu minut, když na borce jeho kvalit udělal dost amatérskou chybu. Z nějakého důvodu skočil přes horizont v příliš ostrém úhlu a své soutěžní Hyundai poslal v podstatně hned do příčné rotace. Ani nechceme počítat, kolikrát šlo v různých kotrmelcích přes střechu a jak málo stačilo k tomu, aby ve vysoké rychlosti narazilo do stromu, hrůzostrašná nehoda ale vůz doslova rozšvihala a zbylo z něj jen velmi málo. Zdemolovaný stroj přišel i o jedno z kol a zastavilo se až v příkopu snad 100 metrů od onoho horizontu, Tänak i jeho navigátor Martin Järveoja přesto celou patálii přežili bez vážnějšího zranění.

Podívejte se na to sami, je to opravdu nepěkný karambol a můžeme jen děkovat bohu, že posádka auta je v pořádku. To je pozitivní. Fakt, že WRC dnes zřídka zaujme širší publikum něčím jiným než podobnými nehodami, už bohužel tak pozitivní není.

Ott Tänak a Martin Järveoja měli z pekla štěstí, když v druhé rychlostní zkoušce domácí estonské rallye těžce havarovali po špatně provedeném přejezdu horizontu a z nehody odešli nezranění. Soutěž pro ně ale pochopitelně skončila. Foto: Hyundai

Zdroj: Eedusport@Youtube

