Jedno z nejsilnějších naftových SUV historie ukázalo, co i dnes dovede na německé dálnici

Podobným autům bohužel už odzvonilo, dnes nenajdete v nabídce jediné automobilky v Evropě ani osmiválcový diesel. Kdysi to šlo i s desetiválcem a projev takového auta fascinuje i dnes.

Bohužel jsme se jako lidstvo nepoučili ze svých vlastních minulých chyb, a tak jsme odsouzeni k tomu je opakovat. Nic jiného nás nemůže napadnout při pohledu na vývoj současného automobilového světa. Jestli něco činí život nudným, plochým a nezáživným, pak je to tendence k unifikaci a jakési průměrnosti. Přitom jsou to extrémy, které těší a inspirují - nikoho nenadchne setkání s 10 tisíci Golfy 1,5 TSI denně, udělá vám ale den, když potkáte jeden Golf R32.

Takové automobily jsou ovšem z nabídek jen vytlačovány. Stejně jako Salieri nemohl vystát Mozarta, najdou se tací, kteří bojují proti podobným vozům jako nebezpečným, škodlivým a kdo ví co ještě, jako by snad sešlo na tom, co má pod kapotou možná promile aut toho či onoho typu. Regulace zejména EU extrémy penalizují a činí v podstatě nereálnými, a tak si mezi auty můžete stále více vybírat jen z něčeho stále více a více podobného. A nedá se čekat, že by snaha o přepřáhnutí na elektrický pohon způsobila cokoli jiného než další posun tímto směrem.

Než se tak stalo, byli tu lidé jako Ferdinand Piëch, který snad i může být rád, že už není mezi živými. Byl to člověk, který věděl, že mimořádné verze jsou skvělým kořením i jinak obyčejných aut, a tak často i ryze osobně dostal do výroby výjimečné stroje, na které dnes můžeme jen vzpomínat. Jedním z takových byl motor 5,0 V10 TDI a všechna auta, která se jej dočkala. Jedním z nich byl VW Touareg.

V tomto modelu nabízel motor V10 TDI až 350 koní a 850 Nm, což znamenalo stovku za 6,7 sekundy a maximálku 235 km/h - v předminulé dekádě to bylo na dieselové SUV něco. Vůz z roku 2004, který vám ukážeme v akci dnes, je ve skromnější specifikaci s 313 koňmi a 750 Nm, i tak je to ale mimořádný vůz. Dieselový pětilitr bohužel neproslul spolehlivostí, a tak dnes není snadné narazit na auto, které by někdo byl ochoten prohnat naplno, člověk, který stojí za kanálem TopSpeedGermany na Youtube, to ale udělal.

Podívejte se na vše podstatné níže, řekne to víc než tisíc slov. Motor má na diesel stále jemný projev a s těžkým, 2,6tunovým SUV hýbe s lehkostí. Papírově se má zvládat rozjet až na 230 km/h a nedá se říci, že by to pro nějse 17 léty krku problém - na 200 km/h je jako nic, na 210 to pořád jde snadno a byť dostat se k maximálce chvíli trvá, pořád to není nezáživná podívaná, zvláště uvážíte-li stále tichý projev celého auta. Škoda, že něco takového už na svět nepřijde jako nové, nejspíše už nikdy.

VW Touareg V10 TDI měl kdysi třeba i Michael Schumacherovi, prostě výjimečné auto pro výjimečné lidi. Takovým doba nepřeje, a tak se na jeho projev můžeme dívat jen optikou vozu z roku 2004 - ani tak se dnes na Autobahnu neztratí. Ilustrační foto: Volkswagen

