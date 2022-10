Jízda až 312 km/h v provozu s autem s motorem V10 a manuálem je úžasná vzpomínka, i když řidič řadí jako opilý před 5 hodinami | Petr Miler

Je to fascinující symfonie pro klasickou a v řadě ohledů nepřekonanou techniku, která se bohužel z nových aut vytratila. A už se do nich stěží kdy vrátí. Platí to i přesto, že práce dirigenta skutečně neohromí.

Pro člověka s benzinem kolujícím v žilách je těžké pochopit, jak si svého času mohl někdo koupit úchvatné Audi R8 s motorem V10 a zabít jej automatickou převodovkou R-Tronic. Tedy robotizovaným manuálem řadícím tak, že po zmáčknutí pádla pod volantem asi sekundu koukáte, co se stane. A pak bez varování přiletí rána do zad připomínající chvíle, kdy jste se omylem připletli do cesty rozmáchlému pálkaři v baseballu.

Dobře, trochu přeháníme, ale ne zase tak moc. Kdo tuto kombinaci poznal a má v sobě trochu mechanického citu, musel trpět, bohužel i přesto si svého času R-Tronic vybrala valná většina kupců původní R8. My jsme tohle auto poznali s manuálem a byl to nezapomenutelný zážitek, s ohledem na výše zmíněné ale druhá generace R8 dorazila jen s automatem, byť naštěstí už dvouspojkovým, který ke konci své éry dostala i první R8.

S gustem tak můžeme zavzpomínat na časy kombinace řvoucího pětilitrového desetiválce a ručního řazení díky přiloženému videu od lidí z AutoTopNL. Bohužel nevědomky připomínají nejen to, jak krásné časy této kombinace byly, ale také to, proč už skončily. Ačkoli jde jistě o zkušené řidiče, tomu na videu řazení zoufale nejde. Ale opravdu zoufale.

Dobře nedělá skoro nic - cestou nahoru se pomalé a někdy nepřesné řazení dá ještě občas snést, cestou dolů je to ale učiněná tragédie. Meziplyny nedává buď žádné a nebo velmi nepřesné, navíc přes spojku. A když se v jednu chvíli stane, že netrefí následující kvalt a motor mu zůstane ve vysoké rychlosti v levém pruhu dálnice ve volnoběžných otáčkách na neutrálu, evidentně neví, co udělat. Člověk u monitoru křičí: „Prostě jakkoli přidej plyn a zařaď cokoli!” ale kdepak, řidič nakonec bez přidání plynu zařadí další rychlost a trvá mu věčnost, než srovná otáčky přes spojku.

Pokud někdo takový řazení nezvládá, kdo jiný by měl? Většina lidí tak raději přijala rány palicí od R-Tronicu a Audi manuál postupně vyřadilo z nabídky i pro ty, kteří by si s ním teprve užili. Přes občasné utrpení je ale tohle video pořád zábava, však si ho pusťte - ten zvuk a hlavice řadicí páky krásně zapadající ho přesné kovové kulisy po vzoru Ferrari... Tohle je pořád auto snů a ani dynamicky se rozhodně neztratí, však se během pár mžiků oka rozjede až na 312 km/h.

Takto jsme R8 V10 s manuálem jako kupé testovali už před více jak 10 léty, video níže je příjemnou vzpomínkou, třebaže je současně i nepříjemným osvětlením toho, proč si manuál málokdo vybral - uřadit tohle auto s elegancí zjevně zvládne jen smetánka mezi schopnými řidiči. Ilustrační foto: Jiří Kaloč, Autoforum.cz

