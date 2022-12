„Kamarád roku” dal svému příteli k Vánocům dokonale zpracovaný model nabouraného auta, které miloval před 6 hodinami | Petr Miler

Černý humor nám není cizí, nejsme si ale jisti, zda takový sarkasmus není ve vánočním čase už trochu přes čáru. Posuďte sami, zpracování vlastnoručně postavené zmenšeniny nabouraného auta je ale fantastické.

Někteří lidé mají obdivuhodné schopnosti, třeba velmi šikovné ruce, které dokáží dát za vznik věrně působící zmenšenině skoro čehokoli. To ale nutně ještě neznamená, že s nimi musí zacházet obdivuhodný způsobem. Příkladem budiž níže vyobrazený zmenšený model Subaru BRZ, který je sám o sobě působivě ztvárněný. Není ale v dokonalém stavu, je nabouraný. A nestalo se to tak, že by s ním nějaké dítě hrálo nevhodným způsobem.

Autorem tohoto díla je Chris Warren, s jehož laskavým svolením vám jej můžeme ukázat, který se svému příteli rozhodl dát k letošním Vánocům dárek, na nějž hned tak nezapomene. Je vzpomínkou na jeho milované japonské sportovní kupátko, ovšem v situaci, která z něj udělala skutečně jen kus historie. Chrisovu příteli se totiž jeho vůz „povedlo” nabourat a Chris se s pomocí své zručnosti rozhodl mu připomenout právě tuto událost.

Nejde tak jen o auto, ale celé dějiště nehody, při níž bylo BRZ značně pochroumáno ve své přední, tedy nejvíce zranitelné části. Zpracování modelu je fantastické, předek vypadá jako nabouraný při skutečné nehodě, věrné je i provedení interiéru s vystřelenými airbagy a spousta dalších detailů. Všechna čest, tohle je úžasně zpracované dílo, na jeho morální rozměr si ale udělejte názor sami.

Pochopitelně je to humor, ale značně černý. Na jednu stranu to chápeme jako dobře míněný sarkasmus, tím by ale na druhou stranu mohlo být i podobné ztvárnění pohřbu někoho blízkého, který vás během roku opustil. Jistě, auto není člověk, ale pro nás nadšence to nejsou až tak moc vzdálené entity. A asi bychom o Vánocích nechtěli vzpomínat na smutné věci... Ale podívejte se na výsledné dílo níže - je jistě hořko-sladké a každý ho může vnímat jinak.

