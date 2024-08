Lando Norris si spravil chuť po zpackaných závodech novým autem, znovu ukazuje svůj parádní vkus před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Porsche

Může vyrazit do prakticky jakéhokoli showroomu a koupit si téměř jakékoli nové auto. On ale šel a vybral si vůz 20 let starý. Ovšem takový, na který svět dodnes nezapomněl a asi ani hned tak nezapomene.

Britský automobilový závodník Lando Norris by teoreticky mohl být šťastný. Je mu teprve 24 let, přesto platí za světoznámou personu a letos prožívá nejlepší časy své kariéry, když pravidelně bojuje o vítězství ve velkých cenách Formule 1 a je druhý v pořadí šampionátu jezdců. Jenže to je právě ono, pravidelně bojuje a je druhý...

I když má od letošní Grand Prix Miami k dispozici nejlepší auto a sám je nepochybně pilotem par excellence, získal jen jedno jediné vítězství právě v Miami, a to - ačkoli byl v tomto závodě nejrychlejší - v podstatě jen díky chybě safety caru, kdy jej pilot vozu nebyl schopen včas správě identifikovat jako vedoucího závodníka a nadělil mu první místo v pořadí, které pak dokázal udržet.

Od té doby byl ve všech velkých cenách v pozici, kdy mohl vyhrát, znovu ale už nezvítězil ani jednou, z různých důvodů. Poslední dvě velké ceny pak byly velkým ohňostrojem marnosti - v Maďarsku byl ve vedení, ale první místo musel předat týmovému kolegovi poté, co McLaren vymýšlel nesmysly se zastávkami v boxech. A v Belgii byl dokonce pokořen nejen týmovým kolegou Piastrim, který neměl daleko k vítězství, ale i Maxem Verstappenem startujícím z 11. pozice poté, co Lando chyboval v úvodu závodu a pak McLaren znovu nezvládl optimálně výměny pneu.

Britská čtyřka tak nebyla a dál nemůže být v optimálním rozpoložení, soustavně promarňuje příležitosti, které se také nemusí opakovat. Však vidíme, jak rychle se rozložení sil v F1 mění. O měsíční letní přestávce si ale zjevně rozhodl spravit chuť, jak vám ukáže video níže. Do své už tak úctyhodné sbírky nejen sportovních aut, která čítá i nejslavnější Lamborghini ve vážně úchvatné podobě, si totiž přikoupil další ikonu. A znovu ukazuje svůj vybraný vkus.

Kdekdo v jeho věku a situaci by sáhl po nějakém nejnovějším supersportu, Norris si ale koupil legendární Porsche Carrera GT. Tedy jeden z posledních „analogových” hypersportů historie s atmosféricky plněným motorem V10, manuální převodovkou a pozoruhodným designem vně i uvnitř. Pozoruhodné je i provedení, které musí být nutně opět vyvedeno na jeho přání, vůz totiž decentně září britskou závodní zelenou. Carrera GT se ale z výroby dodávala pouze ve stříbrné, šedé, žluté, červené nebo černé, pár náročných klientů pak sáhlo také po barvách na přání Navy Blue, Sand White, Fashion Grey, Slate Grey, Gulf Racing Blue, Cobalt Blue a Arancio Borealis. Jedno auto u Porsche později přelakovali na barvu Oak Green, ale tohle není ona, ta je mnohem světlejší. Ale co byste nakonec čekali od britského závodního pilota, že?

Porsche Carrera GT je úchvatné auto, jedno teď říká pane Landu Norrisovi. Pozoruhodně v britské závodní zelené, ve které nebylo nikdy oficiálně vyrobeno, ani do takové podoby později u Porsche přelakováno. Foto: Porsche

Zdroje: 4.norris@Instagram, Porsche

Petr Miler

