Máte špatný den? Čerstvý majitel Ferrari měl horší, auto naboural po ujetí 3 km od jeho převzetí před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Derbyshire Roads Policing Unit, CC0 Public Domain

Vše se seběhlo 1. dubna, o aprílový žert ale skutečně nejde. Majitel tohoto Ferrari na svou první - a na nějakou chvíli bohužel i poslední - projížďku rád vzpomínat určitě nebude.

Dopravní nehody se stávají, od toho jsou to nehody. Bourat sice nikde nechce, přesto se občas věci semelou tak, že se srážka s někým či něčím stane neodvratnou. Děje se to každý den v nespočtu případů a pokud je výsledkem „jen” poničené auto, nebývá to nic až tak tragického. Jenže jsou případy, které vám tragické nutné přijdou, i když se nic horšího nestane.

Možná si vzpomenete na případ shořelého Ferrari F40, jednoho z prvních prototypů a výstavního stroje z někdejší frankfurtské premiéry, který lze stěží označit za nahraditelný. Dnešní případ je trochu jiný, poničeno bylo ne až tak vzácné Ferrari 488 GTB. Okolnosti jeho destrukce jsou ale tristní.

O případu informuje policie z britského Derby, podle níž majitel s vozem havaroval v momentě, kdy po jeho koupi najel pouhé 2 míle, tedy asi 3,2 km. Havaroval tedy při úplně první jízdě po koupi vozu a podle pozice auta v protisměru na víceproudé komunikaci není těžké si domyslet, že to majitel zřejmě přehnal s lechtáním plynu, ztratil kontrolu nad vozem a přídí naboural do svodidla.

Za majitele doufáme, že vůz stihl před nehodou pojistit a zajistit veškeré další formality - není to tak krátce po koupi úplně samozřejmé. Auto pochopitelně nebylo nové, 488 GTB už se nevyrábí, koupeno bylo jako ojeté 21 tisíci ujetými km. Levné Ferrari ale neexistuje, dobré 4 miliony stálo jistě a i když poškození není z nejhorších, oprava za vysoké statisíce či klidně i za milion se z toho může vyklubat jako nic. Ostatně víme, co kolik na 488 GTB stojí. A pak si stěžujte, že máte špatný den...

Poničit pro vás nové Ferrari po ujetí pouhých 3 km od koupě jistě zabolí, snad ho měl majitel pojištěné a na opravu nebude trvat půl roku - s náhradním díly to dnes schází bývá složité. Foto: Derbyshire Roads Policing Unit, CC0 Public Domain

Zdroj: Derbyshire Roads Policing Unit

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.