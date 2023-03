Muž na parkovišti bouchnul dveřmi do vedle stojícího auta, zareagoval na to neuvěřitelným způsobem před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: BMW

Může se to stát, byť by nemělo. Když už se vám ale „povede” někomu poškodit auto při nastupování nebo vystupování, je třeba se k tomu postavit čelem a přijmout odpovědnost. Tady se stal pravý opak.

Je to jeden z velkých nešvarů, který opravdu nenávidíme. Lidé při příčném parkování velmi často ignorují, kdo a jak daleko stojí na vedlejším místě a s dveřmi svého vozu zachází tak, jako by byly z plyše. Jenže nejsou, obvykle jsou kovové a kontakt s vozem vedle mívá za následek poškození obou aut. Odřenina na rohu dveří toho, kdo je otevírá, tu je možné brát ještě jako trest za vlastní nedbalost, ale důlek a odřenina ve dveřích druhého auta? To jsou poškození nevinné oběti, jejichž náprava může stát i desetitisíce korun, sami jsme následky takových příhod opravovali mnohokrát.

Upřímně řečeno, přes veškerou opatrnost se taková věc přihodila jednou i mě, když mi vyklouzly dlouhé a těžké dveře kupé z oschlé ruky. Nechal jsem proto řidiči vedle lístek za stěračem a zaplatil jsem mu opravu, která tehdy naštěstí nebyla drahá, vše šlo vyrovnat podtlakem. Obětí takové věci se ale mnou řízené auto (ne vždy moje, bohužel) stalo snad dvacetkrát a nikdy se nikdo ke škodě nepřiznal. I když každý musí dobře vidět, slyšet a cítit, že koncem dveří devastuje vůz vedle.

Mám pocit, že tento nešvar je v posledních letech stále častější kvůli rostoucím rozměrům aut vzhledem k velikostem parkovišť, tak či onak není důvod nad ním zavírat oči. Netečně kjoukat jinam je ale ještě odvar proti tomu, co udělal podle svědků asi 60letý řidič na parkovišti ve městě Altenstadt an der Waldnaab (má i krásné české jméno Staré Město nad Nábou) v německém Horním Falcu, kde se mu při vystupování z auta „podařilo” zkraje popsané. Může se stát, může, dotyčný se ale tvářil, jako by se nic nestalo. 58letý svědek byl zřejmě na podobné události citlivý, a tak dotyčného upozornil, že vedle stojící auto poškodil, on na to ale zareagoval naprosto neuvěřitelným způsobem.

I kdybych to v jeho kůži zkraje zametl pod koberec a tvářil se jakoby nic, v takovou chvíli se chytnu za nos a začnu věc řešit. Dotyčný se ale naštval, znovu vzal dveře svého auta a s ještě větší vehemencí s ním dal ránu do auta vedle. K tomu v klidu prohlásil, že se to prostě může stát a odkráčel. Šokovaní svědci si v tu chvíli zapsali značku auta, zaznamenali tvář řidiče a vše ohlásili policii. Ta zřejmě nebude mít problém jej najít a následky pro svérázného agresora mohou být velmi nepříjemné - v Německu lze takovýto případ stíhat jako ujetí z místa nehody, což nikdy není prohřešek s mírným trestem. Možná bude lepší takové případy řešit se vztyčenou hlavou...

Docela chápeme, že vystoupit z auta zejména s velkými dveřmi, jako jsou různá kupé, může být bez kontaktu s vozem vedle obtížné. Když už se to ale stane, je třeba to vzít jako vlastní pochybení, ne se naštvat, znovu fláknout s dveřmi do stejného auta a odejít. Ilustrační foto: BMW

Zdroj: Auto Bild

