Muž ve stejný den nejprve trefil autem dva jeleny, pak ale trefil plný tiket v loterii o miliony před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Gerry Broome, AP

Pokud to dobře neskončilo, ještě to není konec, říkával rád John Lennon. Jak vidno, i podobné optimistické pohledy na svět má někdy smysl vzít za své.

Nežijeme v úplně lehké době, nezbývá nám ale než věřit, že bude lépe. A příběh Američana Anthonyho Dowa, který světem šíří agentura AP, nejlépe ukazuje, že dobře nakonec může být, i když tomu vůbec nic nenasvědčuje.

Tento muž jednoho lednového dne ráno vyrazil autem do práce, nakonec do ní ale nedojel. Měl tu smůlu, že do cesty se mu připletli hned dva velcí jeleni a náraz do nich vůz poničil tak, že už nebylo možné pokračovat v cestě. A aby toho nebylo málo, šlo o nové auto, které si teprve nedávno koupil.

Dow už ten do práce nedorazil. Podle jeho slov mu to zkazilo celý den, a tak se raději vrátil domů do do Lelandu v Severní Karolíně a raději šel spát. Když se probudil, vzpomněl si, že má vsazeno v tamní loterii Mega Millions. Že by něco mohl vyhrát, v takový den skutečně nedoufal, šance na hlavní výhru je v tomto případě 1:12 600 000 - tušíme, že šance na střet s jelenem na silnici je podstatně vyšší. Ale štěstí se na něj tentokrát usmálo.

„Vzbudil jsem se a zkontroloval čísla. Mrknul jsem na čtvrtý tiket a vidím čtyřku, pak další číslo, další číslo a další číslo, bylo to prostě šílené,” řekl Dow. Pochopitelně trefil plný tiket, za který by normálně dostal 1 milion dolarů, protože si ale připlatil za případné zdvojnásobení výhry, dostal miliony 2. V přepočtu 43 milionů korun.

Nejprve dva trefení jeleni, pak trefený tiket za dva miliony USD, to nakonec nebyl úplně špatný den. Dow ale zůstává nohama na zemi: „Opravím pár věcí na domu rodičů, nechám si opravit auto, koupím auto neteři a zbytek půjde do úspor,” řekl. Jak vidno, i špatný den se nakonec může obrátit v dobrý. Tak na to prosím myslete, pokud ten dnešní nezačnete nejlépe.

Zdroj: AP

Petr Miler