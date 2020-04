Muž využil nadchodu pro chodce, aby se s autem dostal na opačnou stranu dálnice před 4 hodinami | Petr Miler

Dostat se na opačnou stranu dálnice je někdy mnohem složitější úkol, než se může zdát. Otočit se přímo na ní nelze a exitů bývá často poskrovnu. Jeden čínský řidič tak dostal „geniální” nápad, policie ho ale neocenila.

Pokud jste za volantem v životě strávili více než pár chvilek, budete to znát. Pohybujete se po dálnici, potřebujete sjet, ale z nějakého důvodu se vám nepodaří dostat ke kýženému exitu - stačí třeba, aby se v pravém pruhu sešlo příliš mnoho kamionů za sebou a vy jste to na daném místě neznali. Zdánlivě banalita, stačí se dostat do opačného směru a k zamýšlenému sjezdu se vrátit, to se ale mnohdy snáze říká než dělá.

Zvlášť na některých dálnicích je totiž sjezdů a nájezdů velmi málo. I v České republice bychom naši místa, kde jde o desítky kilometrů a vidina ujetí třeba 40 km jen kvůli jedné drobné chybě se leckomu příčí. Rozumnému člověku nezbude, než to strpět, nakonec dálnice je rychlá a i oněch pár desítek km uplyne během chvíle. Bohužel, ne každý člověk je rozumný.

Jednoho blázna - bez větší nadsázky - tak v Číně napadlo vyřešit situaci s pomocí nadchodu pro chodce. Jakkoli to zní nerealizovatelně, neboť jde o typicky mnohem užší křížení plné schodů, v jeho případě to bylo realizovatelné docela snadno. Dotyčný je totiž majitelem Suzuki Jimny, což je jednak velmi malý a velmi schopný off-road. A jak sami můžete vidět níže, ani šplhání po schodech úzkého přemostění mu nedělalo problém.

Takže skvělý nápad? Ani trochu. Nadchod byl nepřekvapivě dimenzován na zatížení odpovídající docela jinému provozu, maximálně 1 000 kg, neboť se nepočítalo s tím, že by jej na málo frekventovaném místě naráz využilo více než pár lidí. Jimny vážící 1 035 kg naštěstí unesl, ale k tragédii jistě nebylo daleko. Přihlížející tomuto bláznivému pokusu tedy přivolali policii, která nebyla okouzlena, a muž si tak z místa činu odvel krom pochybné slávy i pokutu ve výši 200 yuanů (asi 700 Kč) a zápis do karty řidiče. Přísnější trest za takovou hloupost by snad byl i na místě...

Pokus o přejetí dálnice nadchodem pro chodce byl technicky překvapivě úspěšný, policie ale nebyla okouzlena ani trochu

Zdroj: South China Morning Post@Youtube

Petr Miler