Na měsíce, možná i roky opuštěné špičkové Lamborghini na parkovišti je velmi smutný pohled

Běžný smrtelník snadno může žít v přesvědčení, že takové auto se do podobné situace vůbec nemůže dostat. Ať už zde ale bylo příčinou cokoli, je třeba se smířit s tím, že pro někoho nemusí ani takový vůz znamenat víc než pro jiného dekády starý Peugeot.

Opuštěná auta nejsou ničím výjimečným. Fakticky jich jistě nebude málo, i u nás platné zákony ale obvykle zabraňují tomu, aby jich veřejná místa byla plná. Pokud na parkovišti necháte odstavený vůz, který působí jako vrak nebo dokonce nemá registrační značky, bude obvykle jen otázkou měsíců, než jej někdo z ulice odstraní. A třebaže je to z podstaty smutné, málokoho to nakonec mrzí - listím zapadaný, rezivějící, na upuštěných pneumatikách stojící starý vůz bez podstatné hodnoty jen hyzdí okolí.

To se ale bavíme o obyčejných autech a veřejných prostranstvích. Pokud takový vůz necháte stát na soukromém pozemku, může tam zůstat věky a nemusí nutně jít o zhuntovaný Peugeot 405 nebo cokoli takového. Jak ukazuje záběr níže, jednat se může klidně o špičkové Lamborghini Huracán Performante, které ani jako ojeté nekoupíte za méně jak 5 milionů korun. Přesto kdosi takový vůz z nějakého důvodu opustil.

Netušíme, co se v tomto případě stalo, jak ale připomněl dřívější rozprodej opuštěných aut z letištního parkoviště, důvody mohou být velmi široké. Stačí, abyste odjeli do zahraničí, měli tam nehodu, zdravotní problém, legální problém nebo cokoli jiného a doma nikoho, kdo by se byl schopen postarat o váš majetek a už se roztáčí spirála nemilého osudu. Nemusí se ale jednat jen o nedopatření, občas také lidé utíkají před věřiteli, zákony, manželkami... A auto libovolné hodnoty rázem není důležité.

Tento vůz stojí na parkovišti u bytového komplexu v kanadské Ottawě a spekuluje se o tom, že jde o auto některého z čínských studentů, který jej před opuštěním země z nějakého důvodu neprodal. Zda je tomu tak, nevíme, na auto je ale na každý pád velmi smutný pohled - nejsme na blízkém východě, takže prach na autě jistě neulpěl za pár dnů, musí na jednom místě stát nejméně měsíce, možná i roky. Škoda ho, smířit se s tím nakonec ale musíme stejně jako u starých vozů stojících na ulici. Tomuto stroji prostě osud nepřál, alespoň prozatím.

