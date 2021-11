Náhlé vzedmutí zájmu o primitivní, levné, už 9 let vyráběné auto ukazuje, jak zlá je doba před 7 hodinami | Petr Miler

Čekali byste, že pozici nejprodávanějšího auta své třídy někdy uzme už 9 let prodávaný model, který byl i v době svého příchodu na trh označován za nepovedený? Asi ne, ale přesně to se dnes děje - stačí, aby byl levný. A aby byl.

Na automobilovou současnost nelze hledět se zalíbením. Hned několik naráz působících faktorů - od tlaků Evropské unie na zavádění toho či onoho až po následky koronavirových omezení - způsobuje, že nových aut je málo, jsou drahá a kupní síla obyvatel klesá. Naprosté většině automobilek se tak prodejně nedaří jako léta či dokonce dekády ne, jak už to ale bývá, nikdy nenastane situace, která by škodila úplně všem. A která by naopak nedovolila někomu vyniknout.

Pokud problémem současných prodejů aut jsou nedostatek a ceny, logicky to nahrává vozům, které jsou nadále dostupné a drží se s cenami při zemi. Proto je také v posledních měsících jedním z nejprodávanějších aut Dacia Sandero, to je ale zrovna vůz, jehož úspěch by člověk i mohl čekat. Jde o novou generaci modelu již známého jména, který se přitom s cenou nadále nežene do nesmyslných sfér. Jsou tu ale i vítězové, na které byste si nevsadili.

Jedním z nich je Mitsubishi Space Star alias Mirage. Minulý měsíc jsme vás informovali o jeho nečekaném vzepětí v Evropě, kde se najednou jen v Německu prodává lépe než dříve na celém kontinentu a jeho odbyt jasně překonává všechny ostatní modely značky. Nemuselo by to být až tak překvapivé, kdyby ovšem nešlo o vůz, který byl uveden na trh v roce 2012, už tehdy byl označován za mizerný a nikdy prodejně pořádně nebodoval. Mitsu jej ale ponechalo v prodeji - kupodivu i u nás - po celých těch 9 let a dnes s ním slaví nevídanou renesanci. Protože jej umí dodat a s cenou okolo 250 tisíc Kč je pořád dostupné pro kde koho.

Že to není náhoda, nejlépe ukazují čerstvá data z USA, kde se Space Star prodávaný právě jako Mirage. Právě tam si vůbec poprvé připsal pozici jedničky na trhu v rámci své třídy, po všech těch letech v prodeji. Ano, v Americe nejde o zrovna nejfrekventovanější segment, působí v ní ale třeba domácí Chevrolet Spark, který se musel před Miragem sklonit za letošní třetí kvartál a po dalším meziročním propadů prodejů (o 5 %) v říjnu stěží bude moci pomýšlet na návrat na vrchol. Mirage se totiž prodává stále lépe - od ledna do září rostou jeho prodeje meziročně o 30 % a to je třeba dodat, že už loni se mu kvůli počínajícím problémům trvajícím dodnes dařilo lépe než dřív.

Bavíme se pořád o pár desítkách tisíc prodaných aut ročně, ale rekordní odbyt, meziroční růst a někde i pozice jedničky na trhu něco znamenají. Je to docela hřejivý příběh nenadálého úspěchu outsidera v době propadu téměř všech favoritů, obavy z vývoje zbytku trhu a stále nejasných vyhlídek do budoucna ovšem rozptýlí jen stěží.

Mitsubishi Space Star, které se v USA prodává jako Mirage, slaví na obou stranách Atlantiku nebývalé prodejní úspěchy, v Americe je teď dokonce jedničkou své třídy. Na trh přitom přišlo v roce 2012 a léta po něm pomalu neštěkl ani pes. Foto: Mitsubishi

