Někdo se pokusil udělat si BMW z Kie, zašel dál než samotná automobilka

Petr Miler

BMW si v poslední době hraje s podobou čelních ledvinek svých aut tak jako nikdy dříve, ani jej ale nenapadlo dát na ikskové modely písmeno X. Jednoho majitele SUV Kie ano a přidal i trikolóru.

Jedním ze stěžejních automobilových témat tohoto týdne bylo odhalení nového BMW řady 4, ke kterému se později přidala i neoficiální premiéra ostré M4. Za normálních okolností by šlo o relativně okrajové modely, které by si získaly tomu přiměřenou pozornost publika, to by ale BMW nesmělo sáhnout po další modifikaci jednoho ze svých typických poznávacích znaků.

Ačkoli v Mnichově v poslední době čelní ledvinky nešetřili a zejména modelu X7 a faceliftované řadě 7 nadělili jejich extrémně hypertrofovanou podobu, pro novou čtyřku vymysleli ještě něco jiného. Z obvykle horizontálního prvku udělali vertikální, ačkoli nová čtyřka zřejmě nepotřebuje žádný funkční průchod vzduchu na tomto místě. A pokud ano, tak jen velmi malý.

Ani bavorské designéry ale (zatím) nenapadlo vyšperkovat čelní masku odkazem na konkrétní modely, tedy pokud pomineme malé znáčky u verzí M. Napadlo to ale někoho jiného, a to ani nemá BMW. Jeden z majitelů Kie Sportage, která sice vypadá spíše jako Porsche Macan, ale její „cukrářský piškot” na přídi má blíže k bavorskému symbolu, jej přiblížil právě blíže k ledvinkám. A aby dvě spojité plochy „rozsekl” vedví, dal mezi ně písmeno X.

Níže můžete vidět výsledek, za který by někteří vraždili a jiní obdivují jeho kreativitu. Posuďte sami, na kterou stranu se řadíte, my jen zvedáme obočí. Falešné BMW z Kie, to tu snad ještě nebylo a kdybyste měli pochybnosti o tom, zda cílem bylo napodobovat bavorská auta, pak se podívejte na trikolóru ve „výpletu”. I ta odkazuje na BMW, tentokrát modely s písmenem M ve znaku.

Tohle není další nové BMW z řady ikskových modelů, ale Kia Sportage s upravenou maskou chladiče. Smysluplnost výsledku posuďte sami

Zdroj: Reddit

Petr Miler