Někteří majitelé elektromobilů by raději zaplatili za benzin ještě o polovinu víc, než aby čekali ve frontě na nabíječku

Férové vyznání majitele Tesly jen připomíná, jak složitý může být život s elektrickými auty. I když je benzin drahý jako čert, někteří by pořád raději zaplatili ještě víc, než aby nikam nejeli. S tím se s frontami u Superchargerů musí smířit.

Benzin a nafta jsou v posledních dnech zase o něco levnější, ceny kolem 45 korun za litr ale rozhodně nelze považovat za nízké. Jako jedna z rad, jak se jim vyhnout, je nadhazována možnost koupě elektrického auta, které v přepočtu na cenu jedné kWh rozhodně „dotankujete” levněji. Je to ale poněkud ošidné.

Jednak nižší cena není dána ani tak tím, že by elektřina byla levnější. Jde tu o daňové aspekty a také o fakt, že energetický sektor je mohutně regulovaný, ceny jsou stanovovány na dlouho dopředu a nereagují bezprostředně na výkyvy cen zdrojů. Z dlouhodobé perspektivy ale není udržitelné ani jedno - když nebude mít stát daňové příjmy ze spotřebních daní na benzin a naftu, vezme si je z elektřiny. Však dnes v Česku nejlépe vidíme, jak jsou spotřební daně pro politiky posvátné. A maloobchodní cena elektřiny dříve nebo později dožene velkoobchodní realitu, zcela nevyhnutelně.

Je ale cena tím největším problémem? Pro některé jistě, pro jiné ani ne. Mezi těmi, kteří na elektromobilitu přesedlali a nejásají nad tím, najdeme i Bena Bergmana, korespondenta magazínu Business Insider a majitele Tesly. Ten včera na Twitter přidal níže připojené video s komentářem, že by „raději zaplatil 6 dolarů za galon benzinu a byl znovu na cestě”. A podle svých pozdějších komentářů by nebyl sám To by i oproti současným extrémním cenám bylo skoro o 50 % víc, přesto by někteří majitelé elektromobilů raději sáhli do kapsy pro další peníze, než aby u dlouhé fronty na nabíječky jen čekali a čekali.

Přesně k tomu byl ale odsouzen, neboť alternativa neexistuje. Pokud si tedy nechcete zastavit kolemjedoucí autobus a Teslu nechat kdesi na půli cesty. Tohle je trápení, které jen umocňuje už tak dlouhé dobíjení, navíc přes slova Elona Muska o tom, že Tesla pracuje na nápravě, nelze čekat zlepšení. O Česku ani nemá smysl hovořit, ale třeba ve Velké Británii přibylo podle dat asociace výrobců aut SMMT v posledních dvou letech nabíječek o 82 %, elektroaut ovšem o 600 %. A jasně největší část nabíječek je velkých městech na jihu země. Představa některých o totální elektrifikaci osobní dopravy v řádu let je mimořádně utopická, už teď je elektromobilita pro některé zjevně nesnesitelná.

The very rare time as a Tesla owner I wish I could pay $6/gallon for gas and be on my way. We need more super chargers @elonmusk pic.twitter.com/qmxbghkycO