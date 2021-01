Němec zkusil rozjet na dálnici na maximálku auto z dob, kdy u nás Škoda 130 byla luxus před 4 hodinami | Petr Miler

A nejenže nebylo zrovna nejnovější, se skoro 600 tisíci km na tachometru si tahle Honda užila své i jinak. Podívejte se, jak to všechno dopadlo.

Sledovat, jak si na německých Autobahnech vedou žhavé automobilové novinky, je zajímavé, možná ještě zajímavější ale je vidět v akci auta stará několik dekád. Pokud tu dobu pamatujete, musíte o ní mít nutně trochu zkreslené představy - auta, která jezdila 200 nebo 250 km/h, existovala už tehdy, jen v ČSSR jsme o nich neměli tušení.

Rychle tehdy znamenalo jet 120 km/h, protože to byla poslední rychlost, kterou s nadhledem zvládaly Škody 105 a 120. Dalo se jezdit i 150, ale to jste museli mít něco jako Ladu nebo Škodu 130 s trochu jinak koncipovanou zdaní nápravou a pochopitelně vyšším výkonem. Tak či onak to byly vysoké rychlosti a na více už jste museli patřit mezi vyvolené, kteří sedlali něco jako Tatru 613 - ta jezdila ještě citelně rychleji.

Za železnou oponou to tak bylo, jinde ve světě nikoli. V Německu mohli po tehdy i dnes rychlostně neomezených dálnicích prohánět i násobně rychlejší vozy a vysoké maximálky zvládala i docela obyčejná auta. Jedno z nich můžete vidět v akci níže - jde o Hondu Accord generace CA z roku 1985 s dvoulitrovým motorem a automatem. Prostě normální auto střední třídy.

Na Autobahn jej vytáhl nám už známý člověk provozující kanál TopSpeedGermany na Youtube, který si libuje v prohánění starších aut. Plán s Accordem 2,0i o výkonu 115 koní zněl jasně - zopakovat jeho maximálku zhruba 190 km/h o 35 let později. Předem můžeme říci, že to zvládl, a to docela s noblesou. Na německé dálnici ten den nejrychlejší zdaleka nebyl, předjížděla jej jiná auta, autor se ale neopomenul ušklíbnout nad tím, že si i s tak starým vozem může dovolit jet dlouhodobě rychleji než někdo jiný s Teslou Model S - ten by takovým tempem nedojel skoro nikam.

