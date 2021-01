Pandemie nepandemie, ve Francii na Silvestra pálili auta i při zákazu vycházení před 5 hodinami | Petr Miler

Francie vyslala do ulic 100 tisíc policistů a četníků, aby kontrolovali dodržování zákazu vycházení a zabránili dalšímu kolu pálení aut. Bez úspěchu, v noci ze Silvestra na Nový rok shořelo nejméně 861 aut.

Každá země má své tradice, z nichž některé jsou pochopitelné více a jiné méně. Mezi ty méně pochopitelné francouzské zvyky patří pálení aut při oslavách příchodu nového roku. Jakkoli to může znít bizarně, je to tak a nejde o nic nového, jak některá média občas mylně uvádí. Tato tradice sahá až do 70. let minulého století, kdy se tímto způsobem zejména mladí lidé z chudších částí země pokoušeli upozornit na sebe a svou životní situaci.

Novoroční pálení aut od té doby zažívá své výkyvy oběma směry, ty jsou ale do značné míry dány způsobem, jak je o nich informováno. Vzhledem k tomu, že původní motivací skutečně je získání pozornosti okolí, Francouzi experimentovali - ať už z vůle vlády nebo na základě dohody hlavních médií - o neinformování o těchto událostech, popř. nevykazování počtu spálených aut, aby spolu lidé žijící v jednotlivých částech země „nesoutěžili”. Tím se skutečně opakovaně podařilo počty spálených aut snižovat, i tak ale na přelomech roků podlehly plamenům obvykle stovky až tisíce automobilů.

V době nekontrolovatelného šíření informací skrze sociální sítě a další média je podobná manipulace nereálná, přesto loni francouzské úřady doufaly, že tuto zvláštní tradici zhatí zákaz vycházení. Do ulic bylo na Silvestra vysláno dokonce 100 tisíc policistů a četníků, aby omezení pohybu zajistili, dav byl ale mocnější. I když tedy meziročně došlo k výraznému snížení počtu zapálených vozů jistě právě kvůli zmíněným omezením, zabráněno těmto skutkům zdaleka nebylo - rádiová stanice Europe 1 informovala, že spáleno bylo tentokrát nejméně 861 vozů, což by bylo o 41 % méně než loni (1 457).

I tak jde o obrovské číslo a na videu níže můžete vidět padesátku hořících aut na předměstí Štrasburku. Je to jedno z tradičních míst tohoto zvláštního způsobu oslav, někteří mu dokonce připisují původ stále zde. Při naší lásce k autům všeho druhu se to ani nepokoušíme pochopit, ale nechceme nikomu sahat na svědomí. Nakonec Francouzi též příliš nechápou, že se na Velikonoce s úsměvem mlátíme spleteným vrbovým proutím...

