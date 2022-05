Po zhlédnutí tohoto videa snáze pochopíte, proč dnes na toto Ferrari nestačí ani 1 miliarda Kč před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Jedna miliarda, tisíc milionů, to jsou pro normálního člověka nepochopitelné peníze za cokoli, tuplem pak za jedno jediné auto. Nebudeme to rozporovat, Ferrari 250 GTO ale není jen sběratelský artikl, je to Auto s velkým A, které svou výjimečností psalo dějiny.

Ať už se podíváte na jakýkoli žebříček nejdražších aut prodaných v aukcích, Ferrari 250 se to v něm bude jen hemžit. „Standardní” provedení tohoto modelu přitom není zase tak vzácná věc, však se v rozličných verzích vyrábělo přes 11 let, to až slavné GTO vzniklo v pouhých 39 kusech. Dojde-li tedy na prodej GTO, miliardové hranice začaly padat už dávno, je to dnes vůz doslova vyvažovaný zlatem.

Jeho ceny jsou bez diskuze šílené a pro běžného člověka nepochopitelné, bylo by ale naivní domnívat se, že za nimi stojí jen touha po něčem krásném, výjimečném, a proto sběrateli ceněném. Obchoduje se s nimi i jako s kusy techniky, jejíž excelenci si dnes není snadné uvědomit. A přiložené video vám ji připomene.

Ukazuje řádění Ferrari 250 GTO na okruhu v Goodwoodu. Popravdě řečeno bychom nedali ruku do ohně za to, že to je originální GTO, častější bývají exhibice méně vzácných GT přestavěných na výjimečnější provedení, což obvykle naznačují třeba černé stěrače (GTO mělo vždy stříbrné). To tu ale není tak podstatné, i tak je to vůz obrovské hodnoty (bavíme se minimálně o desítkách milionů), s nímž je podobné zacházení na okruhu z podstaty výjimečnou podívanou. Jen o to tu ale nejde, podívejte se především, čeho je tento vůz schopen.

Chová se jako podstatně modernější auta. Vidíme trochu tupější převod řízení a větší volant, ale to je tak vše, co prozrazuje, že řidič nesedí v nějakém moderním sporťáku nebo alespoň hot hatchi. Mrkněte se, jak je tento vůz rychlý, jak je ovladatelný, co s ním řidič vůbec může dělat. Nefascinuje vás to? Tak si ještě uvědomte, že se díváme na auto, které se začalo vyrábět v roce 1953. Devatenáct set padesát tři. Jestli jste tedy žili, je vám nejméně 69 let. Pokud jste tehdy byli s to vnímat auta, bude vám nutně dost přes 70.

To je prostě dávnověk. Škodě chybělo ještě 6 let do začátku výroby původní Octavie, to pro další srovnání měřítek. A Ferrari v tu dobu dělalo model 250 s třílitrovým V12 o výkonu 300 koní, se kterým bylo možné dělat na okruhu toto? To je skoro neuvěřitelné a přesně to vystihuje, proč jsou Ferrari a jeho 250 takové ikony - tahle auta byla o mílové kroky před běžnou produkcí a pořádný kus přes sportovní konkurencí. Např. onen motor vozu byl o dvakrát lehčí než šestiválec dobového Jaguaru...

Dnes už mezi Ferrari a běžnou produkcí, natož mezi Ferrari a sportovními konkurenty takové rozdíly nejsou. Ikonický status si ale italská značka drží nadále, mimo jiné díky modelu 250, který před více jak 60 léty dokázal takovéto věci. Klobouk dolů před jistým Enzem F.

Řidič tohoto stroje na videu níže nemá dokonale čistý styl, meziplyny dává bez dvojitého vyšlapávání spojky, to je zvlášť u takového auta hřích. O to více má ale odvahy. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Goodwood Road & Racing@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.