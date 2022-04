Policie při rutinní kontrole náklaďáku nachytala řidiče, který brázdí silnicemi bez řidičáku už 50 let před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: South Staffordshire Police, CC0 Public Domain

Kupodivu to není rekord, našli se i větší „borci”, tento případ je ale pozoruhodný v tom, že nejde o člověka občas jezdícího mezi dvěma vískami, ale o šoféra náklaďáku. A pozoruhodné jsou také reakce na něj.

Kolikrát za život vás jen tak kontrolovala policie? Osobně toho najezdím násobně více, než je obvyklé a neřídím zrovna od včera, přesto šlo o jednotky případů. Navíc byly obvykle něčím motivované, byť by to neobvyklé auto mělo být. Tuším, že pokud jezdíte obvyklých 10 až 15 tisíc kilometrů za rok, sedláte pár let starou stříbrnou Octavii, neděláte na silnici žádné vylomeniny, platíte pojištění, dálniční poplatky atp., kontrola čehokoli se vám může vyhýbat dlouhá léta. Po taková pak některé formality nemusíte mít v pořádku a stejně se na to nepřijde.

Ovšem jednou věcí jsou dlouhá léta, jinou 50 let. Právě po tak dlouhou dobu dokázal skrývat nedostatek jedné podstatné „formality” před okolím dnes více jak 70letý Brit, který nikdy v životě neměl řidičský průkaz. Prostě si ho neudělal, jezdil a když zjistil, že to „ničemu nevadí”, už to nikdy nenapravil. Není v tomto ohledu sám a není ani „nejlepší”, měli jsme tu případ člověka, který takto vydržel jezdit dokonce 72 let, přesto je tento případ zajímavý.

Dotyčný je totiž šofér náklaďáku. Předchozí případ se týkal člověka, který se evidentně pohyboval mezi čímsi jako Horní Dolní a Dolní Dolní v tuctovém Mini, ale tady máme profíka, který nutně musel jezdit po mnohem širším spektru silnic, ostatně byl zastaven při nájezdu na dálnici kvůli podezření na nesjednané povinné pojištění. To ostatně také neměl, rovněž nikdy. Jak dokázal takto unikat pozornosti policie po pět dekád, je trochu záhadou, ale stalo se to. Až teď byl nachytán a byť mu to v jeho věku možná už bude jedno, musí se připravit na postih za oba nedostatky, prozatím mu bylo zadrženo auto.

Zajímavé jsou nicméně i reakce lidí na sociálních sítích, kteří z většiny projevují radost nad tím, že se takového člověka konečně podařilo odstranit z provozu. Jakkoli chápeme smysl řidičského průkazu a nijak nechceme tento institut zpochybňovat - je to nezbytný důkaz pochopení základních pravidel a schopnosti alespoň trochu bezpečně ovládnout automobil - je přece jen něco trochu jiného, když na silnici vyrazí bez řidičáku 18letý člověk s nulovou praxí a více jak 70letý profík s 50 odježděnými léty bez nehod. Ten už nepochybně prokázal, že pro okolí nebezpečný není, řidičák přece není jediným důkazem výše zmíněného.

Samozřejmě, dotyčný si jej měl dávno pořídit, zvlášť ve Velké Británii, kde nemusíte absolvovat desítky hodin jízd, by to pro něj byla formalita a za svou nedbalost si zaslouží vytahat za uši. Ale radovat se z toho, že se silnice staly bezpečnějšími? To v tomto případě asi skutečně není na místě - je to spíše projev nepřemýšlení, většina lidí s řidičákem jistě nezvládne jezdit 50 let po silnicích bez nehod.

Aby někdo 50 let bez řidičáku jezdil kamionem a nepřišlo se na to, to jsme ještě nezažili. Dotyčný to zbabral, ale radovat se nad tím, že ho policie nachytala, asi není na místě, takový člověk zjevně řídí bezpečně, když pět dekád neměl nehodu. Foto: South Staffordshire Police, CC0 Public Domain

Zdroj: South Staffordshire Police, Staffs Dogs & ARV

Petr Miler

